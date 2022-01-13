多間外國企業曾稱禁新疆產品　新疆政府：勿割自己的肉貼美國的臉

從去年3月的新疆棉風波，到英特爾公司要求供應商禁用新疆產品，再到沃爾瑪旗下山姆會員店日前下架新疆產品，一些外國企業屢以「人權問題」為由，對新疆的人工和產品進行「抵制」。

據央視報道，新疆自治區政府今日（13日），召開涉疆問題發布會時指出，新疆根本不存在所謂的強迫勞動，一些企業「不要割自己身上的肉去貼美國的臉。」



新疆喀什地區塔什庫爾干塔吉克自治縣紡織工業園區服裝廠內，經過技術培訓的工人們縫製外褲。（中新網）

新疆自治區政府新聞發言人徐貴相表示，一些企業一邊掙著中國消費者的錢，一邊下架中國的產品，這種行為違背市場規律，不符合道德準則，必然會遭到中國消費者的強烈抵制。

徐貴相指，外國企業不要低估中國消費者的愛國熱情，不要低估中國消費者依法維護正當權益的能力，也不要低估偷偷摸摸搞政治操弄可能帶來的惡果。既然在中國做生意就要遵守中國的法律，尊重中國消費者的感情，不要與美國那些政客同流合污，更不要狼狽為奸，肆意造謠誹謗是要負法律責任的。

徐貴相又稱，已有許多跨國企業在新疆設立經營點，推銷新疆產品，還有企業負責人主動發聲，表示將保持客觀中立立場，並指出美方的做法是逼迫企業向其效忠，不會參與美方的這種遊戲。

徐貴相強調，新疆根本不存在所謂的強迫勞動，新疆各族群眾是勤勞的，新疆的產品質量也是優良的。「我奉勸這些企業要考慮自己的切身利益，不要割自己身上的肉去貼美國的臉。」