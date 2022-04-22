中國外交部「五連問」烏克蘭生物實驗室　促美國全面具體澄清

針對美國國防部在烏克蘭實施生物實驗室，中國外交部發言人趙立堅發出五連問，並敦促美方給予全面具體澄清。



在4月22日舉行的外交部例行記者會上，有記者問：俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃前不久再次說，俄軍發現了一些文件，了解到美國國防部在烏克蘭實施的生物軍事計劃。俄方已經在聯合國和其他國際組織等場所公開了一些事實，要求美方作出詳細的解釋。請問中方對此有何評論？

趙立堅對此回應指，美國對其生物軍事活動問題迄今沒有作出令人信服的解釋。美方迄今的表態有很多模糊不清甚至自相矛盾的地方，這進一步加大了國際社會的憂慮。例如，美國在全球的生物合作設施到底有多少？美方根據美烏協議到底運走了多少生物樣本？用途是什麼？該協議規定烏方不得公開的敏感訊息到底是什麼？美方是否在境外開展了美國國內禁止的危險研究？

趙立堅表示，不僅如此，美方一方面以存約國的身份紀念《禁止生物武器公約》開放簽署50周年，大談要加強公約機制，另一方面，在不久前閉幕的公約會議上，繼續無視國際社會的呼籲，獨家反對重啟旨在建立公約核查機制的多邊談判。

「這樣的表現如何能取信國際社會？如何恢復國際社會對美國遵約的信心？作為《禁止生物武器公約》存約國之一，美國在遵約方面理應作出表率，而不能成為例外。中方再次敦促美方對其生物軍事活動作出全面具體的澄清，並停止獨家反對建立多邊核查機制。」趙立堅說。

此前，在3月31日，俄羅斯「三防」（防護核、化學、生物武器襲擊部隊）部隊司令基裏洛夫（Kirillov）召開新聞發布會，介紹了俄國防部對美國在烏克蘭開展軍事生物實驗文件的研究結果。

結果顯示，在美國支持下於烏克蘭開展的生物實驗項目的部分病原體被運送至美國。俄羅斯國防部當天還公布了現任美國總統之子亨特（Hunter Biden），與美國國防部減少威脅局員工、五角大樓以及在烏克蘭的承包商的部分通信文件，證實亨特為美在烏進行生物實驗提供經濟支持。