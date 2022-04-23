白宮稱中國倘在所羅斯建軍事基地　美國會採取行動

白宮4月21日警告南太平洋國家所羅門群島（Solomon Islands），指對方與中國簽署的安全協議如果威脅美國或盟友利益，華府將會採取行動。



美聯社22日報道，白宮的聲明提到，所羅門政府官員與美國高層人員會面時，曾指出有關協議純粹在當地有效，但華府認為協議可能影響地區安全，因此對協議的目的、範圍及透明度表達憂慮。

華府官員表示，如果協議導致當地出現變相永久軍事部署、投射軍力或設立軍事基地，美國將會作出相對回應，但沒有透露細節。

白宮指所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）保證中國不會在當地長期部署和投射軍力，但華府強調會密切留意情況發展，並與區內盟友徵詢意見。

所羅門及中國沒有公開協議最終內容，但根據曝光的草案顯示，所羅門政府將容許中國軍艦在當地補給，而且北京亦可向當地派出警員及武裝部隊人員，協助所羅門維持社會秩序等。

事件公開後，美國派出有「亞洲沙皇」之稱的國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）及負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）與所羅門官員舉行高級別戰略對話，討論應對共同憂慮，華府亦談及在當地重開自1993年關閉的大使館計劃，與中國抗衡。