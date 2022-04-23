拜登施政滿意率僅41%　同期歷任總統第二低　僅比特朗普好

距離11月舉行的美國中期選舉雖仍有半年，但總統拜登（Joe Biden）的民望持續低迷，創60多年以來同期總統民望第二低，僅比上屆的特朗普（Donald Trump）稍好一點。



拜登在初上任時期一直維持較高的民望，但自新冠Omicron疫情爆發持續向下，至今未曾改善。根據蓋洛普（GALLUP）最新民調顯示，拜登在任期第5季（自1月20日至4月19日）的執政滿意度僅為41.3%。

這是自前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）在1953年以來第二低的成績，僅比同期39.1%的特朗普稍好一點。同期奧巴馬（Barack Obama）的滿意度為48.8%；克林頓（Bill Clinton）為52.1%。

拜登的支持度低迷，對想力圖增取保着國會半數席位的民主黨來說，並不是一個好現象。但面對俄烏戰事，及新冠疫情復甦期間引發的通貨膨漲情況下，民生問題並不容易解決，民望難以短期內大幅回升。

蓋洛普表示，一般來說，不受歡迎的總統所屬政黨會在中期選舉丟失椅席，而對執政滿意度低於50%的總統來說，其政黨丟失的椅席將會更多。特朗普的低民望，讓其所屬的共和黨在2018年中期大選中丟失眾議院控制權。