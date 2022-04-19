拜登比較中美基建：中國的機場如此現代化

中美競爭是美國總統拜登（Joe Biden）重點議題，拜登日前在北卡羅來納州推銷基建計劃時又提到中國，將中國與美國的機場進行比較，稱「中國機場如此現代化」。



據美國《國會山報》4月17日在Twitter發布的影片，拜登4月14日在北卡羅來納州格林斯博羅市發表演講時，重申基建的重要性。

拜登說：「我們的基礎設施曾經被評為世界上最好的。而現在我們在世界上排名第13位。橋樑、道路等等，排名第13位。」

拜登警告稱，「如果不升級我們的基礎設施，我們就無法在21世紀為工作機會展開競爭。」

President Biden: "If I took you into O'Hare airport blindfolded in the middle of the night and took you into one of China's airports blindfolded in the middle of the night, [...] you'd probably think Chinese airport was ours, because it's so modern." pic.twitter.com/EA7r87g1es — The Hill (@thehill) April 16, 2022

拜登隨後推銷自己的基礎設施法案，宣布美國將投入數十億美元，以改善50個州的3,000 多個機場。

拜登推銷基建計劃不忘提及中國，將中國與美國的機場進行比較。

據《國會山報》發布的推文，拜登在演講時說：「如果我在半夜把你蒙着眼睛帶進奧黑爾（O'Hare）機場，又在半夜把你蒙着眼睛帶進中國的某個機場……你可能會認為中國機場是我們的，因為它太現代化了。」

拜登還講述了一段自己擔任副總統時的經歷。「當我還是副總統的時候，在奧黑爾機場試圖登上空軍二號，自動扶梯的頂部卻寫着『故障，兩週後修好』。這是美國，在世界上最繁忙的機場之一。」

拜登強調，這並不是一個笑話。

網友紛紛在該推文後留言評論，有人說：「中國的技術遠比美國先進得多。」

有網友說：「（我）去過北京和上海，比奧黑爾機場好太多了。」

不過也有網友持不同意見，認為中國整體還是落後，「中國的確有兩個偉大的機場。但中國其他地區仍處於史前時代。美國有更多、更好的機場。」