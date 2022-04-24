烏克蘭局勢｜澤連斯基：美國務卿布林肯及防長奧斯汀將訪問基輔

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月23日表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會於24日訪問基輔，是俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月以來，首次有美國高層官員到當地。



澤連斯基在首都基輔（Kyiv）的一個地鐵站內舉行記者會，他被問到是否堅持與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面時，稱只有開戰的人才可結束戰爭，他強調自己希望可以結束戰爭，並認為「任何正常的人都會選擇外交途徑而不是走上戰爭之路」。

他表示任何透過協調的會面不會帶來理想效果，因此希望直接與普京會面。他強調自己不怕與對方見面或企圖殺害自己的可能，指烏克蘭民眾顯示他們無懼，因此他沒有害怕的權利，但承認家人及保鑣團隊憂慮他的安全。

不過澤連斯基指出，如果俄軍殺害港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的民眾，或在佔領南部城市赫爾松（Kherson）舉行虛假的獨立公投，烏克蘭將不會再與俄羅斯談判，而且亦令尋找停火的方式變得更複雜。

澤連斯基認為，烏克蘭將會從俄羅斯手上奪回失去的領土，形容這不是需時20至30年的問題，而是烏克蘭是否擁有武器，他亦稱烏克蘭會一舉收復失地。

他批評俄羅斯言行不一，但問到是否希望普京面對戰爭罪行審訊時，澤連斯基稱這不是自己希望的事，而是下令作出可恥行為決定的人需要受審。他認為可能需時多年才實現，但大家將會等待，就算自己有生之年等不到，大家的下一代仍會等得到。

另外有傳媒問到烏克蘭會否像以色列一樣成為全武皆兵的國家時，澤連斯基指烏克蘭已經成為清楚需要自我防衛的國家，他相信烏克蘭可以從這場戰爭中勝出，建立最強軍隊，並獲得安全保障，令烏克蘭可以成為歐洲其中一個強大國家。