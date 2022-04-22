鳳凰幽靈無人機疑為烏克蘭「度身訂造」　美援烏秘密武器真身曝光

美國總統拜登宣布，對烏克蘭加碼八億美元的軍事援助。除了要提供72門榴彈砲，最受矚目的，是要把從未曝光的「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機送到烏克蘭。這款無人機，特別針對烏克蘭戰場做了調整，將成為對抗俄軍的新武器。



俄羅斯集中對烏克蘭東部頓巴斯的攻勢，西方國家加速提供烏克蘭更多武器，上星期美國才批准對烏克蘭8億美元的軍事援助，如今總統拜登再加碼。「今天，我宣布再提供8億美元援助，更近一步增加，烏克蘭在東部頓巴斯的作戰能力。我們會直接送到自由的前線。」

美國提供烏克蘭的最新武器，包括72門榴彈砲、14萬4000發砲彈、以及超過121架鳳凰幽靈戰術無人機。

此張由烏克蘭國防部發放的相片，顯示烏克蘭軍方擁有美國研發的標槍飛彈，證實美國在軍備上支持着烏克蘭。（烏克蘭國防部 via 美聯社）

（編按：Phoenix Ghost全名是Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems。這是美國首度披露這種新武器。）

它被指可有效打擊地面中型裝甲目標，單次使用後便會被摧毀。美國防部稱，他無人機非常適合在烏克蘭東部頓巴斯地區（包括頓涅茨克及盧甘斯克）平坦開闊的地勢展開的戰鬥。

得名因它是「自殺式」？

英國天空新聞（Sky News）稱，鳳凰幽靈得名於它在使用一次後便會被摧毀。

它是由美國機載情報服務公司AEVEX Aerospace研發，但在它的網站，沒有列出這部無人機的資料。

鳳凰幽靈「機如其名」相當神秘，具體功能與滯空時間都未公開，外界所知不多。美國防部發言人柯比（John Kirby）也婉拒提供更多詳情。

柯比21日向記者發言時僅稱，它主要是為打擊目標而設計，能在那一種地勢發揮得好。

他稱：「……但它的用途類似「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機……它基本上是一種單向的無人機（意即「有去無回」），一種攻擊無人機。 這基本上就是它的設計目的。」他說，它可讓控制人員看到前方畫面，但它的主要用途是攻擊。

華府對俄早有準備？

Aevex董事會成員、智庫「米切爾航天研究所」（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長德普圖瓦（David Deptula）說，這款無人機可垂直起飛，飛行約6個多小時，對目標進行搜尋或跟蹤，並在夜間使用紅外線感測器。

德普圖瓦指出，鳳凰幽靈的滯空時間長不到1小時的「彈簧刀」。在低速飛行的情況下，它可飛數十英里。

土耳其製的Bayraktar TB2及美國「彈簧刀」無人機，都在烏克蘭的防衛扮演關鍵角色。

值得留意的一點是。他補充稱，鳳凰幽靈早在俄羅斯入侵烏克蘭前已在開發。俄軍2月24日侵烏，但美國竟能一口氣提供121架，意味着華府在一段時間前已進行採購。）

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鳳凰幽靈無人機，是在俄羅斯入侵烏克蘭前就研發的新款無人機，但美軍特別針對烏克蘭在戰場上的實際需求做調整，和彈簧刀無人機一樣，都是單向戰術、自殺式攻擊無人機，美國也會為烏克蘭軍方提供相關訓練，美國給烏克蘭的武器，明顯從一開始以自我防衛為主，到現在轉變為以打敗俄羅斯為主。

拜登表示：「普京未能在這個戰場上達到他的重大野心，在砲擊基輔幾個星期後，基輔仍然屹立不倒，總統澤連斯基和他經由民主程序選出來的政府仍在位。」馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠俄軍久攻不下，總統普京下令不強攻用圍堵，還宣稱在馬里烏波爾取得勝利，不過拜登表示沒有證據顯示俄羅斯完全控制馬里烏波爾。「他（普京）是否控制馬里烏波爾是不確定的，關於馬里烏波爾，我們可以確定的一件事是，他應該設人道走廊，讓在鋼鐵廠及其他被埋在瓦礫下的人可以離開。」

美國將再提供烏克蘭5億美元的人道及經濟援助，另外拜登也宣布，任何懸掛俄羅斯國旗，或是由俄羅斯擁有、經營的船舶，都不得進入美國海岸，也不得停靠美國港口。

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