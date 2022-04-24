日本北海道觀光船失蹤9人獲救　其中7人失去意識

日本北海道知床半島海域4月23日發生觀光船失蹤事件，當局在24日清晨分別在事發海面及附近崖邊發現載有26人觀光船的其中9人，有7人失去意識，另外2人情況未明。首相岸田文雄下令國土交通大臣齊藤鐵夫前往當地指揮救援工作。



日本放送協會（NHK）、共同社及《朝日新聞》報道，岸田文雄23日在九州熊本市出席亞洲和太平洋水峰會，原定在當地停留一晚，但得知觀光船失蹤事件後，決定乘坐自衛隊專機提早返回東京，並在首相官邸聽取相關部門的報告。

岸田文雄其後會見傳媒，稱海上保安廳、自衛隊、北海道警方已經派出船隻、直升機及飛機在現場附近海域搜索，但至今沒有發現肇事船員和乘客身影。他要求有關部門全力搜索和救援，強調拯救人命是最優先工作，並同時下令齊藤鐵夫在24日早上前往北海道坐鎮。

日本一艘載有26人的觀光船在4月23日下午在北海道知床半島海域通報將沉沒後失去聯絡，現時船上人員情況仍未清楚。（圖取自知床觀光船網頁shiretoko-kazu.com)

事件發生於23日下午1時15分左右，搭載26人的觀光船Kazu I船組員在緊急求救通話稱：「船頭部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」、「Kashunino瀑布附近」，海上保安廳在2時17分接獲觀光船的最後聯絡，當時船員稱船上有22名成人乘客和2名小童，但之後就無法聯絡。

除了24名乘客，Kazu I上亦有1名船長及1名甲板員，他們在事發時全部已穿上救生衣，但該處海水水溫可能僅有攝氏2到3度左右。

國土交通省表示，肇事觀光船曾於2021年發生兩次意外，包括在5月曾經撞上浮游物，導致3人受傷；另外在6月出發後不久在淺灘擱淺，當局在事後都有向船公司採取行動。