韓媒：朝鮮或今日午夜舉行大規模閲兵　高超音速導彈將亮相

韓國軍方與情報部門研判，朝鮮或於當地時間4月25日0時前後舉行大規模閲兵式，預計包括高超音速導彈在內朝鮮多款最新武器將亮相。



據韓聯社4月24日報道，朝鮮或於朝鮮人民革命軍（抗日遊擊隊）建軍90周年紀念日（4月25日）當天舉行大規模深夜閲兵式。

多名韓國政府消息人士24日披露消息，韓國軍方和情報部門研判朝鮮很可能於當地時間25日0時前後，在平壤金日成廣場舉行有2萬名左右官兵參閲的大規模閲兵式，韓方正在密切關注相關動向。

預計朝鮮多款新武器體系將在本次閲兵式上亮相。

在截至目前的預演中，朝鮮已出動250多台軍事裝備，其中包括朝方聲稱新研發的高超音速導彈「火星-8」、洲際彈道導彈（ICBM）「火星-17」、潛射彈道導彈（SLBM）等武器。

韓方消息還稱，朝鮮在平壤大同江上修建了兩座「浮橋」，將舉辦閲兵式的金日成廣場和江對岸的主體思想塔廣場連接起來。

朝鮮在舉辦閲兵式時設置「大同江浮橋」尚屬首次，有分析認為，參閲士兵和武器裝備將通過浮橋進入金日成廣場。

此外，金日成廣場內還規劃出樂團表演區，並設置了大型銀幕。

韓聯社指出，這將是朝鮮自國務委員會委員長金正恩執政以來首次在人民革命軍建軍紀念日舉辦閲兵式，引人注目。

分析認為，朝鮮此舉旨在向國內外發出軍事信號，在炫耀武力的同時，還謀求鞏固內部團結。根據閲兵慣例，金正恩有可能在閲兵式上發表講話，釋放對內對外訊息。