英女王「最優質」人格特點　英國王室史學家揭露

作為英國一國之君，女王的生活中有許多莊嚴肅穆的時刻，但是大多數時間人們並未注意到女王輕鬆幽默的一面。



據英國廣播公司（BBC）4月24日報道，英國王室歷史學家萊西（Robert Lacey）表示，「幽默是一項很重要的生存技巧。」在精心安排的公開活動中，女王不苟言笑，因此在私底下，女王有時候近似「荒謬的」幽默感讓她有一個紓解壓力的渠道。

2021年6月13日，美國總統拜登和第一夫人吉爾與英國女王伊麗莎白二世在倫敦附近的温莎堡會晤。(AP)

萊西稱，，「顯然，她很嚴肅看待自己的工作，但同時，這並不妨礙她對荒謬滑稽的感受能力。」

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈里王子特別提到女王最優質的人格特點就是她非常好的幽默感。

英國曆史學家和作家塞爾登（Anthony Seldon）表示，「一個關鍵特質就是她並不把自己看的多了不起，這對她作為女王的成功起到重要幫助。」而且塞爾登還稱，女王完全沒有「凡事以自我為中心」的「時代病」。作為女王位高權重，但她完全沒有自大、炫耀、浮誇、目中無人這些缺點，她對小小挫折一笑置之，然後繼續堅持下去。

Netflix電視劇《王冠》（The Crown）的歷史顧問萊西透露，私底下，女王據說很會模仿，善於運用各種腔調和不同的說話方式。

闡述女王幽默感的Wicked Wit of Queen Elizabeth II一書作者杜比（Karen Dolby）表示，據說女王特別會模仿前俄羅斯領導人葉利欽（Boris Yeltsin）。她還會模仿其他政治人物，宗教領袖和電視人物。

2000年5月7日，葉利欽（右）一手提拔的普京就任成為俄羅斯聯邦總統，時年四十八歲。 (Antoine GYORI/Sygma via Getty Images)

萊西說女王的幽默感經常是「自嘲式的，有點像拿自己開玩笑」。

他舉個例子稱，有一次一位政治人物在與女王會面時突然手機響了，讓他感到很不好意思趕快關機。結果女王回答道，「我希望那不是什麼重要人物。」