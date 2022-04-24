英女王「最優質」人格特點 英國王室史學家揭露
撰文：曹洋
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作為英國一國之君，女王的生活中有許多莊嚴肅穆的時刻，但是大多數時間人們並未注意到女王輕鬆幽默的一面。
據英國廣播公司（BBC）4月24日報道，英國王室歷史學家萊西（Robert Lacey）表示，「幽默是一項很重要的生存技巧。」在精心安排的公開活動中，女王不苟言笑，因此在私底下，女王有時候近似「荒謬的」幽默感讓她有一個紓解壓力的渠道。
萊西稱，，「顯然，她很嚴肅看待自己的工作，但同時，這並不妨礙她對荒謬滑稽的感受能力。」
薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈里王子特別提到女王最優質的人格特點就是她非常好的幽默感。
英國曆史學家和作家塞爾登（Anthony Seldon）表示，「一個關鍵特質就是她並不把自己看的多了不起，這對她作為女王的成功起到重要幫助。」而且塞爾登還稱，女王完全沒有「凡事以自我為中心」的「時代病」。作為女王位高權重，但她完全沒有自大、炫耀、浮誇、目中無人這些缺點，她對小小挫折一笑置之，然後繼續堅持下去。
Netflix電視劇《王冠》（The Crown）的歷史顧問萊西透露，私底下，女王據說很會模仿，善於運用各種腔調和不同的說話方式。
闡述女王幽默感的Wicked Wit of Queen Elizabeth II一書作者杜比（Karen Dolby）表示，據說女王特別會模仿前俄羅斯領導人葉利欽（Boris Yeltsin）。她還會模仿其他政治人物，宗教領袖和電視人物。
萊西說女王的幽默感經常是「自嘲式的，有點像拿自己開玩笑」。
他舉個例子稱，有一次一位政治人物在與女王會面時突然手機響了，讓他感到很不好意思趕快關機。結果女王回答道，「我希望那不是什麼重要人物。」