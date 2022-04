英女王96歲生日雙牽白馬顯親和 吸睛禮帽成焦點更是馬迷賭注？

【英女王生日】英國女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)今日(4月21日)迎來96歲生日。英國皇家溫莎馬展在社交平台發放英女王近照,相片可見英女王手拉著兩隻白馬,微笑地站於鏡頭前拍照,而這次慶生活動貌似有別於英國王室每年在6月舉行壽辰的慶典活動般隆重。但英女王一襲墨綠色披肩式外套,盡顯強烈獨特、活潑又鮮明的穿搭風格,而英女王的穿搭總是令人眼前一亮,是因為擁有鮮為人知的魔櫥小秘密?



【英女王生日】英國女王伊利沙伯今日(4月21日)慶祝96歲生日,而英國皇家溫莎馬展便率先公開英女王近照。(英國王室Twitter)

英女王低調慶祝96歲生日 知性、優雅穿搭背後有故事?

英女王今日(4月21日)慶祝96歲生日,而英國皇家溫莎馬展便率先公開英女王近照,可見年皆96歲的英女王面露笑容,並雙手牽著兩匹心愛白馬Bybeck Katie和Bybeck Nightingale。據了解在疫情之下,英女王將在與已故王夫菲利普親王(Prince Philip)擁有許多回憶的莊園,低調度過生日,而身穿一襲墨綠色長披肩款外套的英女王,與白馬站在大片木蘭花樹留念,讓人看見英女王高貴、優雅的氣質之餘,更多人是想窺探英女王知性的穿搭技巧。

早前,英女王的御用造型師凱莉(Angela Kelly)曾推出了一本名為《The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe》的著作,書中除了分享了兩人多年的主僕情誼外,更分享了英女王鮮為人知的魔櫥小秘密,當中包括:英女王很鐘情新加坡的絲綢、為了穿新鞋不磨腳,會有專人先行穿軟、愛護動物,不購買真皮皮草,就連是英女王愛戴其標誌性的「帽子」,背後也有一段故事?

英女王生日|英女王穿新鞋為防刮腳 專門聘請助理將新鞋穿軟?

【英女王生日】英女王伊利沙伯二世(Elizabeth II)聘請助理將新買的鞋子穿軟 (GETTY)

穿新鞋外出難免會出現新鞋磨損腳跟的問題,而這個情況有傳也曾發生過出席外訪的英女王身上,但英女王為避免這個方法,便聘請助理將新買的鞋子穿軟。而英女王的御用造型師凱莉(Angela Kelly)便曾在書中向外界確認這件事是真實的發生,更透露負責穿軟鞋子的便是她。Angela Kelly更在書中透露「英女皇的私人時間很少,沒有多餘的時間將每雙的新鞋穿軟,剛巧兩人所穿的尺碼相同,於是她成為英女皇專屬的「新鞋穿軟者」。

英女王生日|英女王標誌性的「禮帽」成穿搭焦點 更成馬迷賭注?

【英女王生日】愛馬的英國女王每年也會悉心打扮出席各個大小不同的皇家賽馬會所舉辦的賽馬比賽(GETTY)

英國是現代賽馬的發源地,在不同的季度更會舉行比賽,而英女王除了是一個「哥基迷」外,也是一個「賽馬迷」。愛馬的英女王每年也會悉心打扮出席各個大小不同的皇家賽馬會所舉辦的賽馬比賽,馬迷除了將賭注投放在心意的馬匹上,也會開出賭局打賭當日英女王會穿戴甚麼顏色的帽子出現會埸。

作為英女王的御用造型師凱莉得知這個有趣的賭局後,更與博彩公司達成共職,訂立一個「英女王帽子」賭局,更會於特定的時間截止賭注,貪玩的英女王更會於皇宮中故意擺出「誘餌」的帽子來混淆馬迷呢!

英女王生日|英女王鍾情新加坡絲綢 入手後更貼地般會去「退稅」?

【英女王生日】英國女王伊利沙伯二世(Elizabeth II)和菲力浦親王曾訪問新加坡,當時她身穿一件白色暗條紋款的絲綢外套上衣,配上一條印有藍玫瑰花的半身裙,帶出一鼓清新的風格 (GETTY)

英女王的御用造型師凱莉自2002年起擔任英女王近身的助理和裁縫,其後更成為英女皇的個人顧問和室內設計師,而凱莉在書中分享英女王是一個喜歡討價還價的人,特別是購買自己所鐘愛的新加坡絲綢,更重要的是英女皇冀為皇室節省多餘的開支費用。

凱莉透露英女王特別喜歡新加坡當地的布料的地方,如阿拉伯街 (Arab Street)和珍珠百貨商場等,尤其當中所賣的Batik的布料,而Batik是富中東色彩的印花布,最為傳統的是紅、藍、綠三種顏色,有時英女王無法到訪市場買布料時,有傳當地布販亦會帶同絲綢布料到達機場給英女王挑選,而英女王每次購入絲綢布料後,都會要求凱莉幫忙拿去退稅。

英女王的穿搭之所以令人著迷,也是英女王視所有動物都是有生命的,更身體力行,英女王在還年輕時,便不介意親自溜狗,更自2019年起就停止購入利用動物皮毛製成的服裝,表示後來的任何新衣都只會是人造皮草,不會是動物皮毛,而富有愛心的英女王難怪深受國民的愛戴。