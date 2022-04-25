烏克蘭｜印度不跟風西方國家對俄譴責　為何仍可與美國做朋友？

印度不跟隨西方國家立場，譴責和制裁俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，甚至繼續購買俄羅斯石油。此舉卻未有令印度與西方國家關係惡化，甚至與美國關係仍然友好。



俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，印度不但拒絕譴責俄方，更未有跟隨西方國家向俄方實施制裁，繼續以超低折扣價購買大量俄羅斯石油。有關做法令西方國家不滿，白宮稱對盟友印度感到失望，形容印方反應不夠堅定。

西方近日卻似乎改變對印度的態度。美國總統拜登（Joe Biden）4月11日會晤印度總理莫迪（Narendra Modi）時，大談兩國人民間的深厚關係和共同價值觀，且僅口頭告誡莫迪從俄方購買更多石油，不合乎印度利益。英國首相約翰遜（Boris Johnson）4月22日則飛抵德里，與印方討論貿易關係，對雙方與俄羅斯有關的歧見避而不談。

圖為俄羅斯總統普京2021年12月6日訪問印度，於新德里與印度總理莫迪會面。（AP）

惟美國有線新聞網絡（CNN）報道，印度對俄烏問題的立場根本未有改變。印度依舊在購買平價的俄羅斯石油，對俄方的入侵行為仍然保持沉默。在聯合國大會4月7日表決暫停俄羅斯在人權理事會的成員資格時，印度投棄權票。

報道引述分析人士稱，印度給西方上了一堂國際外交大師級課程。

報道指出，印度對美國抗衡中國崛起的行動至關重要，美國認為相比俄羅斯，中國或對世界和平構成更大威脅，因此西方對印度少批評為妙。或者正如倫敦國王學院國際關係教授潘特（Harsh V. Pant）所說，美國意識到需要將印度視為「需要拉攏的新夥伴」。

為什麼印度對美國至關重要？

報道稱，美印兩國有相同憂慮，都對中國日益增強的軍事實力、對陸地和海洋的侵略性領土主張，以及對較小鄰國日益增長的經濟影響力愈發感到不安。潘特指出，美方應對上述情況的計劃之一，是成立包括美國、印度、日本、澳洲在內的「四方安全對話」（Quad）。

印度同時對中國有其自身的擔憂。兩國在喜馬拉雅邊界地區發生軍事對峙，事件在過去幾年已奪走數十人的性命。而諷刺的是華府不會不知道，印度異常依賴俄羅斯提供武器裝備，包括這場中印對峙事件中。

報道又指，美國可能也意識到，印度與俄方關係的歷史發展之路與西方截然不同。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾指，在美國還未能成為印度的夥伴前，印俄關係已發展了數十年。美國與前蘇聯冷戰期間，印度公開表明不結盟。而當美國開始向印度鄰國巴基斯坦提供軍事和財務援助時，印度在1970年代開始向蘇聯靠攏。

這正是俄羅斯開始向印度提供武器的時候，而印度至今仍高度依賴俄國提供軍事裝備。這種依賴限制了印度在俄烏問題上譴責俄方的能力。

潘特稱，上述一切因而令印度站上各方爭相拉攏的地位。

印度的歷史背景，加上對自身利益的考量，令其選擇不全是跟隨西方做法，走出適合自己的道路。