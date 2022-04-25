俄羅斯已向美國發出照會　要求停向烏克蘭供應武器

撰文：許懿安
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俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）4月25日稱，俄方已向美方發出照會，要求美方停止向烏克蘭提供武器。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問烏克蘭，在首都基輔與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

美國務院官員稱，美方望藉訪烏表達對烏克蘭的支持，已承諾向烏克蘭及區內國家提供 7.13億美元援助。

布林肯對澤連斯基稱，美國將重新派外交官返回烏克蘭利沃夫（Lviv）。他也稱，美國駐基輔大使館將在數週內恢復辦公。

布林肯訪烏後在波蘭的記者會上稱：「從下週開始，我們的外交人員會陸續返回，來評估我們如何能恢復駐基輔大使館的工作。我想這將花個幾週時間。」

美國總統拜登（Joe Biden）將提名現任駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink）為新任駐基輔大使；這職位自2019年來一直懸空。

布林肯奧斯汀秘訪基輔會晤澤連斯基　美國外交官將返回烏克蘭烏克蘭提議與俄羅斯在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠外談判

布林肯與奧斯汀此行，是俄羅斯2月24日攻烏以來，首次有美國高官訪烏。美國以安全為由，在兩人離開烏克蘭後，才安排他們在波蘭受訪，並確認2人訪烏的消息。

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