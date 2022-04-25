俄羅斯已向美國發出照會　要求停向烏克蘭供應武器

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）4月25日稱，俄方已向美方發出照會，要求美方停止向烏克蘭提供武器。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及防長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問烏克蘭，在首都基輔與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

美國務院官員稱，美方望藉訪烏表達對烏克蘭的支持，已承諾向烏克蘭及區內國家提供 7.13億美元援助。

布林肯對澤連斯基稱，美國將重新派外交官返回烏克蘭利沃夫（Lviv）。他也稱，美國駐基輔大使館將在數週內恢復辦公。

布林肯訪烏後在波蘭的記者會上稱：「從下週開始，我們的外交人員會陸續返回，來評估我們如何能恢復駐基輔大使館的工作。我想這將花個幾週時間。」

美國總統拜登（Joe Biden）將提名現任駐斯洛伐克大使布林克（Bridget Brink）為新任駐基輔大使；這職位自2019年來一直懸空。

布林肯與奧斯汀此行，是俄羅斯2月24日攻烏以來，首次有美國高官訪烏。美國以安全為由，在兩人離開烏克蘭後，才安排他們在波蘭受訪，並確認2人訪烏的消息。