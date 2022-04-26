烏克蘭・持續更新｜英國免除烏克蘭所有貨品關稅　支援烏經濟

俄烏戰事在4月26日踏入第62日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾（Mariupol）與赫爾松（Kherson）也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月24日午夜，戰爭中已有2,665名平民喪生、傷者人數3,053人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美卿布林肯及國防部長奧斯汀當地時間24日訪烏，與烏克蘭總統澤連斯基會面以示支持。華府承諾3.22億美元的軍事援助，美國務院亦批准對烏出售總值1.65億美元的彈藥。

・俄羅斯就美國軍援烏克蘭表示不滿，稱華府此舉是「火上澆油」。

・俄軍方說法稱已控制馬里烏波爾大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠。當地是烏軍在馬里烏波爾最後的「堡壘」。

鋼鐵廠是歐洲其中一個大型工廠、佔地10平方公里，它的地下是一個充滿房間和隧道的網絡。現時數百人，包括平民在它的庇護站躲避。

・烏克蘭中部及西部多處被炮擊，有烏軍地區軍事負責人稱，俄羅斯兵鋒轉向赫爾松。

4月26日最新消息

1333 來自40多個國家的官員4月26日將齊集德國拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地，參加由美國主持的會談，預計將聚焦討論如何武裝烏克蘭，以抵禦俄羅斯在烏東部的猛烈攻勢。

1246 俄羅斯向衛星通訊社引述外交界消息人士指，盧甘斯克人民共和國和頓涅茨克人民共和國短期內會在莫斯科設立大使館，或最快一兩個月內開放。

1139 英國國際貿易部發表聲明稱，烏克蘭進口商品的所有關稅現在將降至零，所有配額將在自由貿易協定框架內取消，在困難時期為烏克蘭提供經濟支持。

1034 俄羅斯外交部副部長伊萬諾夫稱，自俄方在烏克蘭展開特別軍事行動以來，約400名俄外交官被驅逐出28個西方國家。

0927 北歐媒體4月25日引述消息指，芬蘭與瑞典政府有意最快在5月中旬一起申請加入北約。芬蘭《晚報》（Iltalehti）指出，芬蘭和瑞典領導人計劃在5月16日這一週會面，之後公布兩國申請加入北約的計劃。

俄媒《今日俄羅斯》（RT）網站25日引述瑞典《晚報》（Aftonbladet）報道，美國和英國已經向瑞典承諾，如果瑞典提出申請加入北約，將在瑞典正式加入前，便會為其提供軍事保護。

0828 俄羅斯外長拉夫羅夫4月25日接受「俄羅斯第一頻道」訪問時表示，俄烏衝突有可能升級至使用核武器，俄方希望可以「人為地」避免這種高風險衝突。

他又指，向烏克蘭運送西方武器，意味北約實質上是與俄羅斯開戰，「這些武器將成為俄軍在特別行動範圍內行動的合法目標。」「從本質上來說，北約通過代理人與俄羅斯進行戰爭，並且正在武裝那個代理人。戰爭意味着戰爭。」

0748 俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，與任何使用武裝力量的情況一樣，當前烏克蘭局勢將以簽署條約結束，但條約內容將取決於軍事行動的實際情況。俄方不準備放棄特別軍事行動開始時提出的要求，同時也在採取最嚴格的措施儘量減少對平民造成的傷害。

0715 英國國際貿易部發聲明，禁止向俄羅斯出口可能用於打擊烏克蘭的技術和商品，其中可能包括攔截和監視設備，但聲明中沒有指出任何具體的設備和技術。

0618俄羅斯國防部國家國防管理中心主任米津採夫上將表示，過去24小時，俄方從烏克蘭和頓涅茨克、盧甘斯克人民共和國危險地區向俄羅斯境內疏散了9285人，包括733名兒童。

0556 波蘭總理莫拉維茨基表示，華沙已將坦克移交給烏克蘭。

0455 白宮表示，拜登提名有25年外交官經驗的布林克出任駐烏克蘭大使，她現時是美國駐斯洛伐克大使。

0357 成功連任的法國總統馬克龍與美國總統拜登通電話，談及包括俄烏戰爭在內的多項全球議題。

0253 俄國防部發言人科納申科夫少將表示，俄空天軍25日當天使用高精確導彈癱瘓了烏方軍事設施27處。

0135 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯和烏克蘭的談判小組還都存在，談判進程沒有結束。「各方談判團隊都在，已經組建起來，曾數次舉行線下見面和視頻會晤，進程還沒有結束。至於其它形式，我目前沒有消息。」

0000 俄軍在持續攻擊他們包圍的亞速鋼鐵廠。當地是烏軍在馬里烏波爾最後的「堡壘」。烏克蘭副總理稱，雙方未有達人道走廊達成一致意見。廠內仍有數以百計烏軍及平民藏身其中。

0000 國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）簽署協議，加入烏克蘭、波蘭和立陶宛聯合成立的調查隊，協助調查有關俄軍被指在烏克蘭犯下暴行的指控。

0000 位於赫爾松以北、扎波羅熱（Zaporizhzhia）以西的城市克里維里赫（Kryvyi Rih），該地區軍事負責人稱，南線俄軍有向北進攻趨勢，開始加強防禦。

美國有線新聞網絡（CNN）稱，克里維里赫軍事負責人Oleksandr Vilkul24日在電視談話中提到，在赫爾松地區周邊的俄軍可能正在組織新一波攻勢，未來數日可能會開始朝當地進攻。

扎波羅熱對於急欲逃離馬里烏波爾及烏南俄控地區的人來說，是關鍵的一站。

0000 烏克蘭中部和西部5個火車站連環受襲，多人傷亡。有鐵路公司在一個小時內兩度遇襲。

0000 俄軍最新主要攻目標是烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson），烏軍稱留意到部署在赫爾松附近的俄軍正加強補給，為新一輪進攻作準備，烏軍已在協助民眾撤離，並準備迎戰。

烏克蘭南方作戰司令部聲稱，在赫爾松附近的村落，發現一輛懸掛烏克蘭國旗的戰車對郊區的居眾開火，相信是俄軍企圖插贓嫁禍，製造烏軍向平民施襲的假象。

回顧4月25日時局：