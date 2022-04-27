Elon Musk收購Twitter　世衛：希望可以提升資訊質素

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社交平台Twitter，歐盟委員會（ European Commission）警告馬斯克需要保障用戶安全，世界衛生組織（WHO）亦希望Twitter將來可以改善平台的資訊質素。



彭博報道，世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Mike Ryan）4月26日被問到馬斯克收購Twitter一事時表示，如果任何人的影響力可以左右民眾分享資訊方式，他們就有巨大責任。瑞安希望馬斯克可以改善大家所收到資訊的質素，並指在疫情期間，良好資訊可以拯救生命，而不良資訊就令大家遇上困境。

根據「打擊數位仇恨中心」（Center of Countering Digital Hate，CCDH）的數據顯示，在2021年間，Facebook、Google及Twitter都沒有妥善執行打擊關於疫苗不實資訊的政策，只有12人需要為散播反疫苗不實消息及陰謀論負責。

歐盟委員會則指出，無論是汽車或是社交媒體，任何在歐洲運作的企業不論由誰持有，都要遵守當地規定。歐盟曾指出，新的網上規例將徹底改革互聯網市場，當中包括科技巨頭的營運方式。

有關規例實施後，將要求科技企業提高更大透明度，解釋向用戶推介內容，或向特定用戶賣廣告等。