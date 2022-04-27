被問要求北約軍援是否火上加油　澤連斯基反指俄軍也留下不少武器

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月23日在基輔地鐵站舉行記者會，他回應一名中國官媒記者問題的片段引起關注。他當時回應有關俄羅斯批評烏克蘭持續要求北約國家提供武器支援是「火上加油」的問題，澤連斯基反稱要「感激」俄羅斯，指俄軍「逃走時也留下武器」給烏克蘭。



澤連斯基當天在地鐵站回答了多國記者的提問，其中有中國環球電視網（CGTN）記者提問指，聯合國秘書長古特雷斯將訪問莫斯科及基輔以鼓勵停火與和平，同時有些報道在說美國與其盟友如何把武器運到烏克蘭，記者提問稱「莫斯科政府認為你持續向北約國家要求軍事支援是火上加油，阻礙談判，你可以對此作出評論嗎？」

烏克蘭局勢：烏克蘭總統澤連斯基4月23日在基輔一個地鐵站召開記者會，接受多國記者的提問（Getty）

澤連斯基在回應時指出，在軍援的問題上，烏克蘭顯然對俄羅斯的看法沒有興趣，他反指自戰爭開始以來，俄羅斯也有向烏克蘭「提供武器」，他稱「我們記得他們是如何在逃走時留下坦克，我們對這些武器的供應心存感激。」

俄烏戰爭自2月24日爆發後，至今仍然持續，自4月初以來俄羅斯漸把軍力撤出基輔地區，把戰事重點放於烏東與烏南地區。俄烏雙方繼續就和平條約展開談判，但陷入僵局。