烏克蘭局勢｜澤連斯基：已獲印尼總統邀請參加G20峰會

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月27日表示，他已獲印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）邀請參加二十國集團（G20）峰會。印尼目前是G20的輪值主席國。



澤連斯基在Twitter發文稱，他與佐科維多多完成了對話，感謝印尼對烏克蘭主權及領土完整的支持，特別是在聯合國內的明確立場。他又指雙方討論了糧食安全議題，並感謝對方邀請他參加G20峰會。

Had talks with President 🇮🇩 @jokowi. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty and territorial integrity, in particular for a clear position in the UN. Food security issues were discussed. Appreciate inviting me to the @g20org summit — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2022

美媒4月25日引述知情官員消息指，美國和一些七國集團（G7）成員國正向G20輪值主席國印尼施壓，要求邀請烏克蘭作為嘉賓參加預定2022年11月舉行的G20峰會。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）之前則在4月22日表示，暫時未決定俄總統普京（Vladimir Putin）是否前往印尼參加G20峰會。