不想G20變G19　仍要當心變成G10　印尼邀請普京的風險｜新聞背後

印尼未有跟隨歐美要求，照常邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席11月舉行的二十國集團（G20）領導人峰會。這勢讓印尼捲入國際政治的旋渦，而這將考驗印尼的外交手腕與智慧。



印尼是2022年G20舉辦峰會的主席國，歐美多國呼籲印尼不要邀請俄羅斯的參加。包括拜登（Joe Biden）曾表示俄羅斯應該從G20中剔除出去，而如果印尼不答應，應同時邀請烏克蘭參加峰會，讓G20成為另一個談判場。

圖為2月17日，印尼在雅加達舉行G20財長和央行行長會議，各國代表出席會議。（AP）

俄羅斯曾被逐出國際會議，在2014年俄羅斯吞併克米里亞後，八國工業集團（G8）決定把俄羅斯逐出，成為今天的G7。若G20跟隨，亦將成為G19。

印尼並未有這樣做，而實際在這次的戰事中，印尼同樣嘗試採取中立態度。在俄羅斯發動戰爭不久後，聯合國提交一份80國聯署的草案要求俄羅斯停止戰爭，印尼不在名單之上。但聯合國後通過的譴責俄羅斯議案中，印尼投贊成票；而在之後美國要求把俄羅斯逐出人權理事國的投票中，印尼選擇棄權。

G20 領導人峰會的官方青年參與組織，印尼Y20的項目管理和研究負責人Angelo Abil Wijaya表示，印尼為G20作為大量投資和準備，並希望峰會能取得成功，不希望「少了一個或數個G」。

這並不會是一件易事，在早前G20的財長會議上，歐美代表在俄羅斯發言時集體離場抗議，這杯葛行動很可能會在正式峰會上發生。

圖為2018年11月東盟峰會特別會議，印尼總統佐科維多多與俄羅斯總統普京會面。（AP）

遊走大國中間的外交

印尼加查馬達大學（Universitas Gadjah Mada）國際關係專家穆哈迪（Muhadi Sugiono）表示，印尼的回應不是直接譴責，而是希望與俄羅斯進行建設性對話，以緩和局勢。

穆哈迪稱印尼希望以獨立及積極的外交，在大國中走穿梭路線，同時在國內建立民族團結的原則：「如果我們不是大多數人的一部分也沒關係，當我們不處於非黑即白的位置時，就可以建立和平空間。」

印尼與前蘇聯保持友好關係，亦是印尼未有對俄羅斯入侵抱即時反感的主因。在1950年代，前蘇聯支持印尼加入聯合國，亦向印尼提供貸款，讓印尼在1962成功舉辦亞運。

同年印尼成為1962年成立不結盟運動的國家創始成員之一，這些國家旨在冷戰時候保持中立，不加入或反對一方的大國集團。

艾哈邁德雅尼將軍大學（Universitas Jenderal Achmad Yani），印尼國際關係學者尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）表示，印尼會從美國輸入武器的同時，向俄羅斯購買戰機，如蘇27和蘇30：「印尼需要俄羅斯作為替代武器供應商，而不完全依賴美國。」

「印尼是東南亞最大的經濟體，就地緣政治格局而言，印尼會擔心中國或美國把其視為自己的後院。」「印尼把自己視為東南亞的天然領導者，不會信任中國和美國，因為兩國干涉印尼內政的歷史已久。」

圖為4月21日，烏克蘭切爾尼戈夫，街上輛被擊毀的俄羅斯坦克。（AP）

考驗印尼的外交戰略

不過即使理解印尼的立場，能否成功處理這次國際政治的旋渦會是關鍵。新加坡國立大學亞洲與全球化中心高級研究員埃文（Evan Laksmana）表示，這取決於印尼的戰略是甚麼。

「邀請普京了，那下一步是什麼？是邀請他進來被譴責？還是邀請他出席會議然後當面踢他出去？」「目前並不清楚印尼想怎樣做，但印尼不會希望G20變成G19，這會很難看。」

但同時的若什麼也不做，而歐美國家決定杯葛會議，當日的G20只會變成G10甚至更少，這將取決印尼的外交手腕與智慧。