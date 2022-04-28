烏克蘭・持續更新｜聯合國秘書長抵達烏克蘭　呼籲盡早結束戰爭

俄烏戰事在4月28日踏入第64日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月26日午夜，戰爭中已有2,787名平民喪生、傷者人數3,152人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統澤連斯基表示，已收到印尼總統邀請他參加二十國集團（G20）峰會。

・俄羅斯國際文傳電訊社報道，俄軍已完全控制整個赫爾松地區（Kherson），以及哈爾科夫（Kharkiv）、扎波羅熱（Zaporizhzhia）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）的部分地區。

・德國會將對烏提供「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks）。

4月28日最新消息

0110 聯合國發言人哈克（Farhan Haq）指，古特雷斯會於28日與烏克蘭總統澤連斯基及外長庫列巴會面，但他沒透露會面時間。

0025 聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）結束訪問俄羅斯後，轉抵烏克蘭基輔，他在Twitter表示，為了烏克蘭、俄羅斯及整個世界，這場戰爭愈早結束愈好。他亦指聯合國會繼續為戰爭地區提供人道援助及保障民眾可以撤離。

0000 歐盟委員會提出暫停向所有烏克蘭產品徵收關稅，為期一年，以協助烏克蘭走出受戰爭打擊的經濟，但有關建議仍需經過歐洲議會及27個成員國通過才生效。英國在前一天亦宣布實施類似措施。

回顧4月27日時局：