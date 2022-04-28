疫情｜莫德納向FDA申請授權 為美國6個月大至5歲童接種新冠疫苗
撰文：房伊媚
出版：更新：
美國莫德納公司（Moderna）4月28日表示，他們正向美國食品和藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，希望讓6個月大至5歲的美國兒童接種他們研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。
莫德納公司首席醫療官伯頓（Paul Burton）表示，6歲以下兒童接種兩劑莫德納新冠疫苗後，應可獲得高水平的保護力，預防病情變嚴重。
他指研究顯示，成人接種兩劑疫苗後，可獲得約1,000個單位的抗體，即疫苗預防重症的效力為最少70%；而兒童接種兩劑疫苗後，可獲得約1,400至1,800個單位的抗體。
莫德納研發新款加強劑 初步數據指能有效應對Omicron疫情｜研究：沒接種疫苗的Omicron康復者 或不能抵抗其他病毒株泰國女童打新冠疫苗後眼耳鼻及皮膚不停流血 未知是否與疫苗有關新冠肺炎｜發現疫苗樽內有異物 莫德納回收76萬劑疫苗
莫德納公司稱，疫苗在幫助2歲以下兒童預防感染新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）方面，效力約為51%；而疫苗在幫助2至5歲兒童預防感染Omicron方面，效力約為37%。伯頓指，這與成人接種兩劑疫苗後獲得的保護力相似。