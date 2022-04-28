疫情｜莫德納向FDA申請授權　為美國6個月大至5歲童接種新冠疫苗

美國莫德納公司（Moderna）4月28日表示，他們正向美國食品和藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，希望讓6個月大至5歲的美國兒童接種他們研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。



莫德納公司首席醫療官伯頓（Paul Burton）表示，6歲以下兒童接種兩劑莫德納新冠疫苗後，應可獲得高水平的保護力，預防病情變嚴重。

他指研究顯示，成人接種兩劑疫苗後，可獲得約1,000個單位的抗體，即疫苗預防重症的效力為最少70%；而兒童接種兩劑疫苗後，可獲得約1,400至1,800個單位的抗體。

莫德納公司稱，疫苗在幫助2歲以下兒童預防感染新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）方面，效力約為51%；而疫苗在幫助2至5歲兒童預防感染Omicron方面，效力約為37%。伯頓指，這與成人接種兩劑疫苗後獲得的保護力相似。