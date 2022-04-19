疫情｜研究：沒接種疫苗的Omicron康復者　或不能抵抗其他病毒株

據英媒4月19日報道，奧地利一個研究團隊公布的研究結果發現，沒接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人士在感染新冠病毒變異病毒株Omicron（奧密克戎）康復後，身體或不能產生免疫反應來對抗其他新冠病毒株。



包括奧地利維也納醫科大學（Medical University of Vienna）專家在內的研究團隊4月13日在美國「研究廣場」（Research Square）平台發表研究報告。報告在自然出版集團（Nature Portfolio，暫譯）正接受同行評審。

研究員分析Omicron康復者的血液樣本後，發現透過感染Omicron的BA.1版本與BA.2亞型而得到的抗體，不能中和其他新冠病毒病毒株。

團隊發現，沒接種新冠疫苗的人士及沒感染過其他新冠病毒病毒株的人士感染Omicron後，他們的血液樣本中幾乎沒有針對其他病毒株的中和抗體。他們得到的抗體很有特定性，只能對抗Omicron。

專家指，已接種3劑新冠疫苗的人士感染Omicron後，能得到高濃度的Omicron亞型BA.2和BA.1中和抗體，只是這些抗體的效力，比對抗其他較早出現的病毒株的抗體低。

團隊表示，研究突顯接種疫苗加強劑對免疫保護的重要性。