烏克蘭｜美國加強援助基輔動作頻頻　簡化二戰時期軍事租借計劃

美國總統拜登（Joe Biden）為援助正在對戰俄軍的烏克蘭，提出要再撥款330億美元（約2,574億港元），除了其中要求國會通批准過簡化程序，允華府充公已沒收的俄羅斯寡頭富豪的資產，美國會眾議院亦壓倒性表決通過簡化二戰時期軍事租借計劃。



美眾議院以417對10票，大比數通過簡化二戰時期的軍事租借計劃，以更快地向烏克蘭提供軍事援助。

法案在1941年美國時任總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）簽署成立，用意是幫助盟軍對納粹德國作者。

另一方面，拜登提出向烏克蘭提供330億美元援助，當中200億美元將用於軍事，以提升烏克蘭及周邊國家的防衛能力。另85億美元將用於經濟援助，約30億美元用於人道支援，以及應對全球糧食價格上漲。

拜登呼籲國會通過援助法案，指美國不能對俄羅斯的侵略袖手旁觀。

拜登亦提出法案，要求國會通過簡化程序，允許美國充公已沒收的俄羅斯寡頭富豪的資產。拜登稱美國將沒收他們的遊艇、豪宅及其他不義之財。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在早前參加一個國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的視像會議時，亦提議把國際凍結了的俄羅斯資產，用以烏克蘭戰後重建，支付損失。