烏克蘭・持續更新｜拜登將促國會批准向烏克蘭提供330億美元資金

俄烏戰事在4月28日踏入第64日,烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示,截至4月26日午夜,戰爭中已有2,787名平民喪生、傷者人數3,152人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點:

・聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔,他呼籲俄羅斯配合國際刑事法院調查。

・俄羅斯表示,在摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸(Transnistria)發生的原因不明爆炸是恐怖主義行為。

・俄羅斯國際文傳電訊社報道,俄軍已完全控制整個赫爾松地區(Kherson),以及哈爾科夫(Kharkiv)、扎波羅熱(Zaporizhzhia)和尼古拉耶夫(Mykolaiv)的部分地區。

4月28日最新消息

2244 多間美媒引述官員報道,美國總統拜登將要求國會批准再向烏克蘭提供330億美元資金,以協助烏國在未來數個月對抗俄羅斯。這筆330億美元的資金中,將包括204億美元的軍事和安全援助。

2220 位於烏克蘭南部的扎波羅熱核電站目前仍遭俄軍佔領,國際原子能機構(IAEA)總幹事格羅西(Rafael Grossi)接受美聯社訪問時形容,核電站的安全水平已亮起「閃爍的紅燈」,機構要求可派人到核電站,讓檢查人員進入,以便讓核電站重建與國際原子能機構的聯繫。

2206 烏克蘭警方表示,自俄羅斯入侵以來,在基輔地區找到約1150具平民屍體,又稱在五成至七成的屍體可找到槍傷彈痕。

2105 聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)訪問基輔時,呼籲俄羅斯配合國際刑事法院(ICC)調查,即調查是否於入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。

2000 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示,在摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸(Transnistria)發生的原因不明爆炸是恐怖主義行為。烏克蘭此前將爆炸形容為俄羅斯安全部門的有計劃挑釁行為。

1945 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱,俄羅斯仍未收到烏克蘭有關和平協議最新提議的回應。

1803 德國聯邦議院以586票贊成、100票反對和7票棄權通過對烏克蘭問題議案,正式批准「繼續向烏克蘭提供武器,在可能的情況下加快交付,並將交付範圍擴大到包括重型武器」。

1543 韓國外交部表示,經濟外交協調官尹聖德應烏方邀請,與烏克蘭第一副總理兼經濟部長斯維里登科(Yulia Svyrydenko)通電話,韓方表示政府和企業均希望參與烏克蘭戰後重建。

1506 烏克蘭總統辦公室主任顧問阿列斯托維奇表示,烏克蘭將從5月開始陸續接收西方提供的武器,到6月就可以積累足夠多數量的裝備,而到了7月烏克蘭軍隊就將有能力開始反攻。

1502 俄媒指,烏軍27日晚上試圖用圓點-U導彈攻擊俄軍控制的赫爾松州區域,但導彈在空中被攔截,沒有擊中預定目標。

1321 聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)結束對俄羅斯的訪問,抵達烏克蘭基輔準備與總統澤連斯基會面。他形容與俄羅斯總統普京的面對面會談非常有用,但他接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時強調,戰爭不會以會談方式結束。

他稱,「當俄羅斯聯邦決定結束戰爭,並在停火之後有可能達成嚴肅的政治協議時,戰爭就會結束。我們可以舉行所有會談,但這不是結束戰爭的方式。」

1255 俄羅斯建設和住房公共事業部部長費祖林表示,計劃幫助烏克蘭城市馬里烏波爾重建。目前正在進行相關研究工作。

1208 白宮宣布,總統拜登美國時間4月28日上午就烏克蘭戰爭發表演講,會提及支持烏克蘭人為捍衛國家對抗俄羅斯而戰。

1024 俄羅斯衛星通訊社引述赫爾松州軍事和民政當局副主席斯特列莫烏索夫稱,從民族主義分子手中解放的赫爾松州自5月1日起,將開始使用俄羅斯盧布。過渡期為4個月,期間可以使用俄羅斯盧布和烏克蘭格里夫納。隨後俄方將徹底過度到盧布結算。

報道指,俄軍2月24日進入赫爾松,從3月2日起該市處於俄軍完全控制下。目前俄軍也控制着赫爾松州。

0902 塔斯社報道,俄羅斯常駐聯合國代表團高級顧問列昂尼德琴科在4月27日召開的安理會非正式會議上表示,俄方5月6日將舉行安理會烏克蘭局勢非正式會議。

0856 加拿大下議院議員一致投票通過,將俄羅斯在烏克蘭的襲擊稱為「種族滅絕」。議員表示,有充分證據表明俄方犯下系統性和大規模的反人類戰爭罪。

0727 總部位於芬蘭的能源與清潔空氣研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA)公布一份研究報告,根據貨船路徑、實時天然氣管道數據及從過往每月貿易推算,俄羅斯入侵烏克蘭首兩個月,德國是俄羅斯能源的最大採購國,估計涉及91億歐元。柏林方面拒絕回應有關說法,亦無意公開實際數據。

0640 匈牙利外長西雅爾多(Péter Szijjártó)接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問時證實,匈牙利同意以盧布支付俄羅斯天然氣及石油費用。他指出當地有85%天然氣及65%石油供應來自俄羅斯,而且該國無法在數年內找到停止倚賴俄國能源的替代方式,因此布達佩斯方面根本別無選擇。

0611 澤連斯基發表每日講話,談及戰後對國家的願景,表示希望為所有軍人、緊急救援部門、警員及為政府效力的人提供房屋,並呼籲地方民眾提供受損建築物資料,令國家可以加快重建所有遭俄羅斯破壞的設施。

他嶺再次感謝歐盟暫停徵收烏克蘭產品關稅的決定,指此舉不但有助改善烏克蘭經濟,整個歐洲亦可以受惠,以應對俄羅斯有意刺激包括糧食在內的全球物價。

0520 拉脫維亞傳媒Meduza引述克里姆林宮消息人士報道,俄羅斯計劃在烏克蘭頓涅茨克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)舉行「加入俄羅斯公投」,另一南部城市赫爾松(Kherson)亦可能有份。報道指有關「公投」原本在4月底舉行,但受到戰火影響而延至5月中。

0421 英國廣播公司(BBC)引述歐盟外交人員報道,歐盟可能在下週宣布封殺俄羅斯石油出口的決定,預計會以逐漸淘汰形式為主,目標是一方面足以打擊俄羅斯,但同時將全球石油市場的衝擊減至最少,避免刺激全球油價急升,影響國際社會支持西方國家制裁俄羅斯的成效。

0408 聯合國表示正安排來自全球各地的專家組成團隊,與國際紅十字會協調馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的民眾疏散。

0309 俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)副總裁Igor Volobuev接受俄羅斯傳媒訪問,稱自己無法再隔外觀察俄羅斯入侵他自己的出生地烏克蘭,因此決定與俄羅斯「割席」,在3月初返回基輔,加入烏克蘭的國防軍。

0220 澤連斯基在Twitter發文,感謝歐盟委員會決定廢除對烏克蘭產品徵收關稅,但強調歐盟新一輪對俄羅斯的制裁必須包括石油禁運。

0147 聯合國世界旅遊組織(UNWTO)決定即時暫停俄羅斯的成員國資格。

0130 微軟(Microsoft)公布報告,指俄羅斯在2月23日至4月8日期間,曾向烏克蘭發動37宗具破壞力的網絡攻擊。

0110 聯合國發言人哈克(Farhan Haq)指,古特雷斯會於28日與烏克蘭總統澤連斯基及外長庫列巴會面,但他沒透露會面時間。

0025 聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)結束訪問俄羅斯後,轉抵烏克蘭基輔,他在Twitter表示,為了烏克蘭、俄羅斯及整個世界,這場戰爭愈早結束愈好。他亦指聯合國會繼續為戰爭地區提供人道援助及保障民眾可以撤離。

0000 歐盟委員會提出暫停向所有烏克蘭產品徵收關稅,為期一年,以協助烏克蘭走出受戰爭打擊的經濟,但有關建議仍需經過歐洲議會及27個成員國通過才生效。英國在前一天亦宣布實施類似措施。

