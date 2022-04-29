中澳關係｜澳洲智庫分析員：到世紀末兩國發生戰爭機會高達八成

中澳關係緊張，據澳媒4月29日報道，澳洲智庫戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，簡稱ASPI）一名高級分析員認為到了世紀末，中澳發生戰爭的機會高達70%至80%。中國外交部過去則曾批評ASPI是謊言製造機。



據澳洲新聞網（news.com.au）所指，研究所高級分析員戴維斯（Malcolm Davis）接受節目採訪時主張，一旦中國大陸與台灣開戰，屆時澳洲將被美國拉入衝突之中，他指「假設我們關於中國的情報、關於其對台灣的意圖是正確，我敢說會有70%至80%機會，因為...... 如果發生這種衝突，澳洲若不支持美國是不可思議的。」

中方曾多次批ASPI

澳洲戰略政策研究所於2001年由澳洲政府創立，經費部份源自澳洲國防部，其餘來自贊助等。中國央視新聞2020年8月曾發文批評這間研究所，指其長期秉持反華立場，炮製虛假報告抹黑中方，中國外交部則曾多次斥該研究所是謊言製造機。

網上民調：近6成澳選民支持對華更強硬

澳洲將在5月21日舉行聯邦大選，澳洲廣播公司（ABC）4月28日公布該機構一項網上問卷調查顯示，58%受訪選民同意澳洲政府對中國採取更強硬立場，24%持中立態度，12%表示不同意。有關調查在4月22日至25日期間在網上訪問32,974人。