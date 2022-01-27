中國新任駐澳大使履新：要推動中澳關係重回正軌

中國新任駐澳洲大使肖千1月26日抵達悉尼國際機場，他表示，期待能與澳洲政府共同推動中澳關係重回正確發展軌道。



據中國駐澳大使館官網1月26日消息，肖千抵達澳洲履新，並在機場發表書面講話。

他說，中澳兩國關係處在發展的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也存在巨大機遇和潛力。只要雙方堅持相互尊重、平等相待、包容互鑑的原則，牢牢把握兩國關係發展的正確方向，中澳關係之路就會愈走愈寬廣。

他表示，「出任中國駐澳洲大使，既是光榮的使命，更是重大的責任。」

同時，他期待同澳洲政府和各界朋友加強接觸與溝通，增進了解與互信，消除誤解與疑慮，促進雙方各領域互利交流與合作，共同推動中澳關係重回正確發展軌道。

官方簡歷顯示，肖千出生於1964年11月，有着豐富的外交經驗，曾在中國駐埃塞俄比亞大使館、外交部亞洲司、駐印度大使館、駐美國大使館、駐菲律賓大使館、外交部辦公廳等任職。

2012年，肖千出任駐匈牙利大使，2015年任外交部朝鮮半島事務副代表、亞洲事務大使，2016年任外交部亞洲司司長，一年後出任駐印尼大使。

《澳洲人報》曾引述一位資深外交人士說，肖千是一個非常聰明的外交家，同時也是一個非常強硬的談判者，但「他不是一名『戰狼』」。「北京有可能意識到這種（戰狼）風格的外交在澳洲的低效率，可能他們會採取更成熟老練的方式。」

據了解，中澳關係自去年以來不斷惡化，中國也對澳洲牛肉、葡萄酒和大麥等商品施加進口限制。受中澳兩國之間關係影響，中國與澳洲經貿往來遇冷，數據顯示2020年澳洲吸引中國投資減少61%。

中國前駐澳大使成競業於2021年10月卸任，他在辭行講話中強調，一個健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民根本利益。當前中澳關係的困難局面令人痛心。希望澳方同中方相向而行，秉持互相尊重、平等互利原則，克服障礙，共同努力推動兩國關係早日重回正軌。