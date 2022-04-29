英國政壇再現性騷擾風波　大臣卓雅敏稱曾遭男議員「壁咚」

英國議會爆出新風波，繼英媒傳出有議員曾在議事堂內用手機看色情片的消息後，英國國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）4月29日接受訪問時大談國會內有一些議員以為自己是「上帝給女性的禮物」，她又訴說多年前曾遭一名男議員「壁咚」的經歷。



這次風波始於英媒4月23日報道監察議會機構收到約70宗不同投訴，合共指控有56名議員性騷擾後，英國《太陽報》4月27日再引述消息報道，指有一名保守黨議員曾在下議院議事堂內用手機觀看色情片，令發現此事的女同事大感震驚。報道未有透露議員的名字。

卓雅敏4月29日接受天空新聞電視台訪問時，指有關事件屬不可接受，她之後又談到議會內的不良文化，「我想作為議會內的女性，我們所有人都受到過不恰當表達方式的影響，你知道，就像我祖母過去所說『遊盪的手』（wandering hands），這沒有變。」

英國國際貿易大臣卓雅敏2022年4月29日接受訪問時大談議會內的不良文化，圖為她2021年10月在曼徹斯特市出席商界活動（Getty）

她指國會內絕大多數是「令人愉快、忠誠的議員」，但也有部份男性可能「喝多了」，或以為當選會使他們成為「上帝給女性的禮物」。卓雅敏透露多年前的一個經歷，她曾遭一名男議員「壁咚」（即被逼到牆邊），「他說我一定想要他，因為他是個有權勢的人。」據她所指，該人已不再是議員。

她稱沒有紀錄自己經歷男同事不當行為的次數，但稱「可能發生過6次」（probably half a dozen），她又指有些人是慣犯。

她之後稱「基本上若你是個男人，那麼把雙手留在口袋裏，表現得像你女兒在房間裏般。」