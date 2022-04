英格蘭北部城市約克(York)市議會4月27日一致通過議案,褫奪安德魯王子(Prince Andrew)的榮譽市民(Freedom of the City)資格,同時要求對方放棄約克公爵(Duke of York)銜頭。



澳洲廣播公司(ABC)報道,約克市議員斯莫利(Darryl Smalley)表示,榮譽市民是授予當地優秀人士,因此安德魯王子與當地維持任何關係實屬不當。

現年62歲的安德魯王子是女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)的次子,他在1987年獲封為約克榮譽市民,惟他近年捲入美國已故富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)性侵醜聞,更被一名美國女子朱弗雷(Virginia Roberts Giuffre)指控在17歲時與對方發生性關係。

安德魯王子否認指控,但同意與朱弗雷達成庭外和解協議,不過英國王室在今年1月決定移除他的軍銜及王室贊助人身份,他亦不會以殿下(His Royal Highness)稱呼。