日本首相岸田文雄訪問印尼　人道援助烏克蘭成主要議題

日本首相岸田文雄4月29日訪問雅加達，與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）舉行會談，雙方敦促俄羅斯及烏克蘭盡快停火，日印兩國亦同意合作改善烏克蘭的人道情況。



美聯社報道，佐科維多多與岸田文雄會面後表示，烏克蘭戰爭需要即時結束，他們同意為談判及盡快達成和平協議建立有益環境。岸田則指俄羅斯入侵烏克蘭損害包括亞洲在內的國際秩序，因此提出強烈譴責。

印尼正值身為二十國集團（G20）輪任主席國，兩人談及運用印尼的領導能力，推動人道援助及刺激全球經濟復甦。

佐科維多多同日較早時宣布邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymr Zelensky）11月出席G20峰會，並指普京已經同意參加，但目前澤連斯基尚未回覆。

他亦為拒絕向烏克蘭提供武器解畫，強調國家憲法及外交政策原則禁止印尼向外國出口武器，但雅加達方面同意向烏克蘭供應人道物資。他重申烏克蘭戰爭需要即時結束，並稱印尼準備推動和談。

日本是印尼第三大出口目的地，投資額亦排行第五。佐科維多多希望日本可向當地能源、農業技術、衛生及水泥等方面增加投資，並視印尼為日本工業在全球供應鏈的重要夥伴。

印尼是岸田外訪的首站，他之後的行程包括越南、泰國、意大利及英國。