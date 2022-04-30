烏克蘭局勢｜澤連斯基：俄羅斯企圖毀滅頓巴斯地區

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月29日表示，俄羅斯企圖毀滅烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區，並消滅當地所有生命。



澤連斯基向民眾發表每日講話，稱俄羅斯持續而殘忍地轟炸頓巴斯的基建及住宅區，顯示他們想抹殺當地所有人，因此烏克蘭捍衛土地和民眾，就是為生命而戰。

他認為，如果俄羅斯有能力實現部分目的，對方有足夠炮火和戰機將整個頓巴斯變成頹垣敗瓦，就像南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）一樣，所以他強調烏克蘭需要屹立不倒，頓巴斯的城鎮才可存活。

至於馬里烏波爾的情況，澤連斯基形容，當地原本是區內發展最成熟的城市之一，現在卻成為廢墟中的俄羅斯集中營。他指俄軍佔領該市的情況，與納粹德軍佔領東歐土地的情景沒有太大分別。

澤連斯基同日接受波蘭傳媒訪問時稱，俄軍在馬里烏波爾及布查鎮（Bucha）所發生的暴行，令烏克蘭民眾都對俄羅斯恨之入骨，而在瀰漫這種情緒下，根本難以繼續和談。他表示自己內心與國民站在同一陣線，不過如果只有一個機會，烏俄兩國仍需對話。

他重申自己仍希望與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，稱對方「一個人決定俄羅斯的一切」。