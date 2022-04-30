輝瑞Paxlovid口服藥｜數據顯示：帕克斯洛維德無法預防同住者感染

美國藥廠輝瑞（Pfizer）4月29日公布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）最新的大型試驗結果，顯示它在預防與病人同住者感染方面效果不彰。



被招募參加試驗的有3,000名成年人。他們都是「最近出現症狀，以及檢測結果呈陽性者」的同住者。參加試驗的人獲分發Paxlovid或是安慰劑，須持續服食5或10天。

試驗結果發現，與安慰劑組別相比，服用5天療程者感染機率與服用安慰劑者相差32%，服藥10天又相差37%。然而結果在統計學上沒有意義，因此這可能是偶然性的。

首批新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）已於2022年3月14日運抵香港，並於3月15日送往醫院管理局使用。（香港特區政府）

雖然如此，試驗中的安全性數據仍與之前的研究一致，即人們在出現症狀後，立刻服用5天，避免高風險患者演變成重症或死亡的效力接近90%。

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）在聲明中指出：「雖然我們對這特定研究的結果感到失望，但這些結果不影響我們在早期新冠肺炎病人治療試驗中觀察到的強大效力以及安全性數據。」

Paxlovid由兩種抗病毒藥物組成，是一種蛋白酶抑制素（Protease Inhibitor），目前已獲全球60多國批准或授權，能夠在緊急情況或特定條件下，用於治療高風險病人。

港府3月中引進

港府3月中引進首批新冠口服抗病毒藥物Paxlovid已於三月十四日運抵香港，並於三月十五日送往醫院管理局（醫管局）使用。其他批次的帕克斯洛維德將於未來數月陸續到港，以應付香港市民的需要。

政府3月15日公報有關消息時稱，新冠口服抗病毒藥物是特區政府治療新冠確診病人的主力。除了已運抵香港的帕克斯洛維德外，醫管局早前已經引入另一款治療新冠病人的口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

內文稱，醫管局會按臨床指引及病人情況為公立醫院住院病人及指定診所的合適新冠病人處方這兩款新冠口服抗病毒藥物。醫管局社區老人評估小組亦會透過外展及遙距診症的醫療及護理服務，支援安老院舍的確診病人，由醫生按臨床指引及病人情況處方新冠口服抗病毒藥物。同時，由於私家醫院正透過不同形式為新冠病人提供醫療支援，醫管局會按既定機制向私家醫院借出有關口服藥物以治療新冠病人，進一步強化相關的治療。

特區政府已根據專家意見透過醫管局採購合適數量的新冠口服抗病毒藥物，並會繼續購入及儲備相關藥物。