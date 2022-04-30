北約及北歐國家將有連串軍演　英國：冷戰以來最大聯合部署之一

美媒4月29日稱，北約（NATO）與一些北歐國家自本週起舉行連串聯合軍演。英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）4月29日稱，這些演習屬冷戰以來最大規模的聯合部署之一。



美聯社4月29日稱，這些演習將於芬蘭、波蘭、北馬其頓、以及愛沙尼亞與拉脫維亞之間的邊境舉行。北約軍隊和英國聯合遠征軍（JEF），包括芬蘭和瑞典的軍隊也會參加。

軍演本週開始，美國、英國、愛沙尼亞、拉脫維亞的部隊會到芬蘭演習，以提高他們與芬蘭軍隊合作的能力。約4,500名分別來自美國、英國、阿爾巴尼亞、法國、意大利的軍人本週會在北馬其頓演習，包括降落傘降落和直升機攻擊演習。

包括英國、法國、丹麥軍人在內的1.8萬名北約軍人，5月會在愛沙尼亞與拉脫維亞之間的邊境參加演習。

約1,000名英國軍人5月底會與另外11個國家的軍隊在波蘭演習。

華禮仕4月29日說，歐洲安全從未如此重要，在這些演習中，英國的部隊將與北約以及英國聯合遠征軍的盟友和夥伴聯手，透過冷戰以來最大規模的共同部署之一，展示團結和力量。