保守黨捲入英國會性騷擾風暴 議員公然看色情片辯稱「錯手打開」
英國有小報在近日披露有英國保守黨議員在會上用手機看色情片，涉事者身份終於曝光。保守黨籍的下議院議員帕里什（Neil Parish）被兩名女同事指控在議事廳和委員會以手機看色情片，合計兩次。他其後稱自己因誤觸才會導致影片被打開。
英媒4月23日稱監察議會機構收到約70宗不同投訴，合共指控有56名議員性騷擾後，英國《太陽報》4月27日再引述消息稱，一名保守黨議員曾在下議院議事廳內用手機觀看色情片，令目睹的女同事大感震驚。報道未有透露議員的名字。
下議院議員帕里什（Neil Parish）在事件曝光48小時後，向英國國會標準事務專員斯通（Kathryn Stone）表示他就是事件中的主角。帕里什已被保守黨停職，並接受調查。
「不小心打開」
記者29日訪問帕里什時，他被要求回應是否在議事廳內看色情片，但他拒絕進一步闡述。但當被問及他是否在國會下議院「不小心打開一些東西」時，他回答稱是。
帕里什事後稱，自己是錯誤點擊打開影片才會發生這種事，願意全力配合任何調查，但同時也會履行蒂弗頓和霍尼頓（Tiverton and Honiton）選區議員的職責。帕里什稱如經調查後他被裁定行為不當，他會下台。
跨黨議員力促嚴懲
來自工黨的下議院女議員夏雅雯（Harriet Harman）怒斥帕里什應立刻退出下議院，因他已不適合進入國會。自由民主黨女議員戴西・庫珀（Daisy Cooper）則呼籲首相約翰遜（Boris Johnson）命令帕里什辭職，畢竟這種行為在任何工作場所都相當嚴重的事。
英工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）促約翰遜不要等待英國國會監督機構「獨立投訴及申訴計劃」（ICGS）進行漫長的調查。
約翰遜在回應事件時強調說，「任何人在工作場所做那種事情顯然是不可接受的」，他並補充說「顯然這種行為是完全不可接受的」。
議員妻大感尷尬
與帕里什結褵40載的妻子向英國《泰晤士報》說，丈夫的面對的指控令她非常尷尬，坦白說這令她透不過氣來。她稱老公不會在身旁有人的情況下看色情片，他永不會在知道有人看着的情況下「睇片」。她稱，那些目睹此事的女士們因此懊惱是完全合理。
我的丈夫是個正常……可愛的人。如你對所有看色情片的男人生氣，這個世界不會有很多為人妻子者了。
保守黨自「派對門」後又再爆出醜聞。就在一天前，英國國際貿易大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）4月29日接受訪問時大談國會內有一些議員以為自己是「上帝給女性的禮物」，她又訴說多年前曾遭一名男議員「壁咚」的經歷。