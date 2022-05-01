塞爾維亞首度公開展示中國FK-3導彈　總統武契奇：國家不再是沙包

塞爾維亞政府4月30日公開最近從中國引入的FK-3防空導彈系統，總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，當局同時有意購入法國及英國的戰機。



美聯社報道，塞爾維亞在首都貝爾格萊德（Belgrade）附近一個軍用機場舉行軍事演習，展示日前由中國軍機運抵當地的FK-3導彈。這套導彈是中國「紅旗-22」的外貿版本，並經常與美國的愛國者（Patriot）導彈及俄羅斯的S-300地對空導彈系統比較。

今次是首次有歐洲國家引入中國導彈系統，武契奇指出，引入該批裝備並非威脅任何人，而是反映塞爾維亞對潛在侵略者擁有強大震懾力，強調該國不會再成為其他人的沙包，暗指該國前身南斯拉夫（Yugoslavia）在1999年科索沃戰事期間，遭北約（NATO）空襲當地的事件。

武契奇亦稱，該國正洽談購買法國達索陣風（Dassault Rafale）多用途戰機及英國的颱風（Typhoon）戰鬥機，惟政治障礙可能影響採購計劃。

塞爾維亞雖然表明希望成為歐盟國家，當地的軍備卻主要來自俄羅斯及中國，除了FK-3導彈，該國亦部署俄國T-72坦克、米格-29（MiG-29）戰機、Mi-35攻擊直升機等。美國官員曾在2020年指出，如果塞爾維亞有意「入歐」，其軍事裝備就需要符合西方標準。