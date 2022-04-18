塞爾維亞總統武契奇：將公開展示中國FK-3防空導彈

中國向塞爾維亞出口防空導彈持續引發關注。塞爾維亞總統宣布，將在貝爾格萊德新武器展上展示從中國購買的「紅旗-22」外貿版本FK-3防空導彈系統。



據俄羅斯衛星通訊社報道，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）4月17日表示，塞爾維亞將在貝爾格萊德新武器展上展示從中國購買的「紅旗-22」防空導彈系統，它們將在國家防空體系中與俄產「鎧甲-S1」組合使用。

武契奇在Pink電視台Hit tvit節目中稱：「我邀請所有塞爾維亞公民在（當地時間）4月30日晚到巴塔尼察機場，看看我們最強大的防空系統以及FK-3和『鎧甲』的組合。」

武契奇在1月13日曾表示，不同於相鄰的北約國家，塞爾維亞只採購防禦武器。他指出，塞爾維亞一直是軍事中立國。

此前，4月11日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，為落實中塞雙邊合作計劃，中方近日派遣空軍運輸機向塞爾維亞運送常規軍事物資。

趙立堅指出，這是中塞雙方年度計劃內合作項目。中方希望有關媒體不要過度解讀。這個項目不針對第三方，與當前局勢毫無關係。

塞爾維亞總統武契奇4月13日證實，已從中國購買了FK-3防空導彈系統。