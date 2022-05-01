烏克蘭宣傳「英勇空軍」令人誤會　「基輔之鬼」原來「另有其人」

被烏克蘭描繪成曾擊落逾40架俄軍戰機的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）被指3月13日已經陣亡，英國《泰晤士報》引述消息人士稱，「他」的真實身份是烏克蘭空軍戰機飛行員塔拉巴爾卡少校（Major Stepan Tarabalka）。但烏軍發言人否認。



「基輔之鬼」的傳聞在俄烏開戰初期在網上廣傳，但因「他」的身份一直保密，有聲音揣測「他」其實只是一個神話，目的是在烏克蘭遭受轟炸時提振士氣，但烏克蘭消息人士堅稱「真有其人」。

烏克蘭國防部甚至曾在Twitter轉發影片，顯示一名烏軍機師擊落俄軍機。而這片段後來被揭發，只是來自一個飛行模擬器。

↓烏克蘭軍方在Twitter上的發文，的確令人以為真是有個技術非常高超的空軍機師持續擊落俄軍戰機，又以「他」來進行稱呼：

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

烏克蘭軍方在當地時間4月30日否認「基輔之鬼」已死，稱已逝世的塔拉巴爾卡不是「基輔之鬼」。

《泰晤士報》的報道發布後，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）對該報說，外界傳聞的「基輔之鬼已死」是錯的。他稱：「『基輔之鬼』仍在生，它體現了戰術航空旅高素質的飛行員成功保衛基輔及周邊地區的集體形象。」

↓連烏克蘭前總統波羅申科都「跟車太貼」，轉發「基輔之鬼」消息，稱烏軍有「他」令敵人為之畏懼。

На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».



Він викликає жах у ворогів та гордість в українців 🇺🇦



На його рахунку 6 перемог над російськими пілотами!



З такими потужними захисниками Україна точно переможе! pic.twitter.com/GJLpcJ31Si — Петро Порошенко (@poroshenko) February 25, 2022

伊格納特說：「『基輔之鬼』是烏克蘭人集體創作出來超級英雄傳奇！但它所代表的是保衛烏克蘭首都空域的第40戰術航空旅機師集體形象，他們會在意想不到的地方出現」。

那麼此前報道稱終年29歲的塔拉巴爾卡又是誰？伊格納特稱，塔拉巴爾卡確實已陣亡，但他不是「基輔之鬼」，也不曾擊落40架俄羅斯戰機。塔拉巴爾卡在2022年3月13日死於俄軍的包圍中。