烏克蘭局勢｜傳擊落40多架俄羅斯軍機 「基輔之鬼」陣亡身份證實
撰文：聯合新聞網
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泰晤士報29日披露，被稱為「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（Major Stepan Tarabalka）3月死於一場空戰，並指其生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。
烏克蘭當地媒體報道，塔拉巴爾卡少校終年29歲，出生於烏克蘭西部小村莊科羅利夫卡（Korolivka）的一個勞工階級家庭，跟妻子歐蕾妮雅（Olenia）育有一名8歲的兒子亞瑞克（Yarik），於3月13日駕着MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡。
消息人士指「基輔之鬼」遭敵軍擊墜陣亡，留下一名8歲的兒子和妻子。
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烏國消息人士向《泰晤士報》證實塔拉巴爾卡少校的身份與死訊，並指他的頭盔和護目鏡預期很快會在倫敦拍售，但沒有提供更多的細節。
烏克蘭政府曾於2月27日在Twitter發布影片，展示一位美術家筆下的「基輔之鬼」，宣稱他在俄羅斯入侵第一天就擊落6架敵機，讓當時身份向未曝光的塔拉巴爾卡少校一舉成名，烏國民眾則在社群媒體讚揚他為「英雄」和「守護天使」。不過，塔拉巴爾卡少校身分一直保密，引發外界揣測「基輔之鬼」是一個神話，旨在烏國遭受俄軍炸彈與飛彈轟炸時提振士氣，但烏克蘭消息人士仍堅持確有其人。
就在塔拉巴爾卡少校陣亡2天前，烏軍總參謀部發布另一張「基輔之鬼」坐在MiG-29戰機駕駛艙內的照片。當時，塔拉巴爾卡少校身穿迷彩軍裝，臉龐被護目鏡、頭盔和氧氣罩擋住。照片的文字則跟俄軍嗆聲，稱「哈囉，佔領者們，我飛來奪走你們的靈魂」。
根據報道，塔拉巴爾卡少校獲追授烏克蘭英勇戰鬥的最高勳章「金星獎章」（The Order of the Golden Star）及「烏克蘭英雄」的稱號。
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