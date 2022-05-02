吳釗燮：北京應會從俄烏戰爭評估對台動武代價

美國有線新聞網絡（CNN）5月1日發布台灣外交部長吳釗燮專訪的片段。他稱台灣在仔細研究俄羅斯侵烏的情況，從中找出適用於兩岸局勢的教訓。他稱北京應會從俄烏戰爭評估獲得教訓，評估對台動武的代價。



他稱有兩點可從俄烏戰事中學到，第一件事是它善用不對稱戰力。他說台灣已就此準備，但需在這方面做更多投資。而第二件事就是全民防衛。

當他被問及是否害怕俄羅斯侵烏，會被北京視為就它對台動武「開綠燈」，吳釗燮認為，第一，中國在看着俄羅斯侵烏時，全世界是如何回應。他想北京政府一定在思考或計算着，倘北京對台灣採取軍事行動，美國及其他大國會如何援台。而如果台灣沒有得到任何幫助，「我想這就是（對北京侵台）開綠燈。」

吳釗燮說，第二，如果北京認為台灣是羸弱以及易於奪取，這就是對北京侵台作公開的邀請，但北京在烏克蘭的情況看到，即使基輔看來較俄羅斯為弱，他們仍能保護自己，「因此，北京須就能否奪取台灣三思。」

他聲稱，全球領導人一直支持台灣，即使台灣作為作主權國的地位遠未得到普遍承認：「他們知道，如（有人）對台灣發動戰爭，對全球其他地方來說將是一場災難。」