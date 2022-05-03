新冠肺炎｜Omicron亞種BA.4、BA.5躲避抗體能力更強　恐掀新疫情

在南非發現新冠病毒Omicron變種的新亞型，BA.4、BA.5正在擴散。兩者有更強躲避免疫抗體的能力，可躲避由疫苗以致早前感染新冠病毒產生的抗體，造成重覆感染。專家憂慮病毒將掀起新一波疫情。



南非研究發現，新冠病毒Omicron亞型BA.4和BA.5能夠避開疫苗和感染後產生的抗體。南非的非洲衛生研究所向39名已從BA.1（原祖Omicron）康復的病人採集血液樣本，其中15人已額外再接種疫苗，發現新BA.4和BA.5在人體內刺激的抗體會大幅減少：已接種人士抗體跌至3分1，未接種患者的抗體大跌至8分1。

圖為2021年3月，美國費城一個疫苗中心，正接種強生研發的新冠疫苗。（AP）

南非上週單日新增感染約6,500個新案例，檢測陽性率21.5%；相較之下在3月 僅約600例，陽性率為4.5%。專家指出BA.4和BA.5似乎較BA.2傳染能力較BA.2還要強，目前BA.4和BA.5病例已占南非新確診病例70%。

研究指新病毒目前似乎與Omicron致病能力似乎並無分別，包括導致發燒等不適，未造成強烈的呼吸系統症狀，但仍需繼續觀察。

目前全球超過20個國家亦出現BA.4和BA.5個案，包括美國、英國和中國。根據美國疾病控制和預防中心（CDC），在美國多個州已發現約20多宗感染BA.4和BA.5病例。專家擔憂病毒或可能造成新的疫情爆發，