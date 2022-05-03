美媒披露美最高法院外泄意見草案　擬推翻維護女性墮胎權

根據美國政治新聞網站Politico 5月2日發布的一份外泄意見草案文件顯示，美國最高法院的大多數大法官成員準備推翻近50年前在羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定的維護女性墮胎權。



Politico披露一份由美國大法官阿利托（Samuel Alito）2月撰寫及傳閱的意見草案文件。阿利托在文件中指出，「羅伊訴韋德案從一開始就已經大錯特錯。它的推論非常薄弱，有關決定產生了破壞性後果。羅伊訴韋德案和計劃生育聯盟訴凱西案（Planned Parenthood v. Casey）遠沒有促成解決全國墮胎問題，反而激發爭論並加深分歧。」他又指，「我們認為羅伊訴韋德案和計劃生育聯盟訴凱西案必須被否決」。

報道引述一名熟悉法院審議情況的人士說，其他4名共和黨任命的大法官在2021年12月聽取口頭辯論後，在大法官之間舉行的會議上投票支持阿利托，且截至本週，上述陣容保持不變。

阿利托的文件被標記為多數意見的初稿，標註它2月10日已在大法官之間傳閱。如果阿利托的草案文件獲得通過，它將在外界密切關注的密西西比州案件中作出有利於密西西比州的裁決。該州2018年通過孕期逾15週者墮胎即屬違法的法案，並引起法律挑戰，料美國最高法院最快6月判決。

根據最高法院1973年的羅伊訴韋德案和1992年的計劃生育聯盟訴凱西案裁決，各州可監管墮胎，但不能立法限制孕期未達約24週的婦女墮胎。