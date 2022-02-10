流產竟被控墮胎遭判監30年　薩爾瓦多女服刑逾10年終獲釋

薩爾瓦多長期實施嚴苛的反墮胎法，直到近年才獲得改善，近日又有一名因緊急醫療狀況墮胎而被判入獄30年的婦女獲釋。



《衛報》報道，這位化名「埃爾西」（Elsy）的單親媽媽2011年6月在做家庭傭工時流產，當時雖然她尋求幫助但沒有得到醫療救助，隨後又被懷疑墮胎而被捕，最終更被定罪判刑入獄30年。

據悉，當初埃爾西並未得到公設辯護人協助處理案件以保護其權利。如今已服刑10多年得埃爾西獲釋，也成為自去年12月下旬以來第5位類似情況的女性。

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墮胎非刑事化公民組織主任赫雷拉（Morena Herrera）表示「我們慶祝埃爾西在被不公正地關押10幾年後獲得自由，她30年的錯誤刑期已經結束」。

去年12月23日，薩爾瓦多先是釋放3名同樣被監禁的婦女，第4人則於今年1月17日獲釋。過去20年中，薩爾瓦多起訴181名遭受產科急症的婦女，而自2009年以來，赫雷拉的組織成功協助其中61人獲釋。

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