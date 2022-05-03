烏克蘭｜擺脫俄羅斯能源依賴　歐洲能否找到代替品｜新聞背後

歐盟擬禁運俄羅斯石油，並尋找建立天然氣儲備，擺脫對俄羅斯能源的依賴。歐洲國家長期依賴俄羅斯能源供應，向俄羅斯實施能源禁運，除必須尋找代替方案，還會帶來什麼影響？



歐盟成員國能源部長5月2日在布魯塞爾召開會議，就應對俄羅斯切斷波蘭及保加利亞天然氣供應磋商。會上各國同意建立天然氣儲備，減少對俄羅斯能源的依賴。

歐盟外交官員表示，委員會可能提議歐盟27個成員國在年底前停止進口俄羅斯原油及成品油產品，德國已表明會支持相關決定。

圖為4月27日，波蘭鄰近華沙的一個天然氣輸送管道設施。俄羅斯停止向波蘭及保加利亞供應天然氣。（AP）

石油可找到代替 天然氣不能

在上世紀60年代，石油曾被阿拉伯國家作為能源武器，刺激各國建立石油儲備。時至今天石油是一種可替代產品，如果一個國家切斷其供應，消費國家可以從其他國家購買更多的石油。60%的石油從海路運輸，船隻可以改變方向，在數星期內前往另一個國家。

相比下天然氣的情況不一樣，今天僅有13%的天然氣依賴海路運輸，大部分天然氣依賴管道輸送。而建立管道需要大量時間與金錢，天然氣消費國要尋找代替品會困難得多。

歐盟有40%的天然氣和26%的石油來自俄羅斯進口供應，暴露了歐洲在天然氣上難以簡單擺脫對俄羅斯的依賴。

長遠而言，歐洲減少對石油和天然氣的整體依賴，對減少碳排放有幫助。加快可再生能源投資，重啟核電站會是解決方法，但天然氣除發電外還是歐洲主要的供暖燃料，短期內難以解決成為歐洲各國在全面禁運俄羅斯天然氣的最大障礙。建設天然氣設施，購買更多美國或開發其他國家，如非洲的天然氣是另一個解決方法，但這將與減少對化石燃料投資方向背道而馳。

圖為2005年4月，卡塔爾的一架液化天然氣運送船。天然氣今天大部分依賴管道直接運輸。（AP）

斷供對俄羅斯也會造成傷害

然而，天然氣供應中斷對急需資金的俄羅斯同造成不利。俄羅斯總普京（Vladimir Putin）要求國內的天然氣公司繼續對「不友好」的國家提供天然氣，惟需以盧布購買，目的是為提振經濟制裁重壓及持續貶值的俄羅斯貨幣。

自俄烏戰爭爆發，各國實施制裁後，俄羅斯石油已被取消大量訂單，只能減價向其他國家出售。如此的情況若出現在天然氣上，對依賴能源出口賺取收入的俄羅斯同樣會造成打擊。