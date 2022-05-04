世衛：歐洲民眾肥胖情況已達流行病程度

世界衛生組織（WHO）5月3日表示，歐洲有近60%成年人及三分一兒童屬於肥胖症或超重，形容情況已經達成流行病程度。



美聯社報道，世衛歐洲辦公室3日公布一份報告，指當地的肥胖症或超重情況持續增加，而且區內沒有一個國家可以如期在2025年達成停止阻止情況上升的目標。報告亦指出，英國、土耳其、馬爾他及以色列是肥胖症最嚴重的國家。

世衛表示，肥胖症或超重是歐洲民眾致死主因之一，每年奪走超過100萬性命。該組織歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）提到，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間，發現肥胖症所帶來的影響，指肥胖人士有較大機會受到疫情的影響，包括需要到深切治療部接受治療，甚至死亡。

克魯格亦指出，疫情導致封城及關閉學校，令民眾被迫長期在家中坐着和吃零食，增加他們體重急升的可能。

世衛呼籲各國採取措施，改善與肥胖症有關的環境因素，包括向糖類飲品徵稅、限制向兒童宣傳零食、增加體育活動等。

科學家一直警告，肥料會明顯增加呼吸道疾病、糖尿病及最少13種癌症等，另外亦是引致傷殘的主要風險。除了歐洲，美國是肥胖症問題最嚴重的國家，據美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的數據顯示，當地20歲以上人士之中，有74%屬肥胖症或超重。