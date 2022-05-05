新冠肺炎｜世衛指Omicron亞型病毒株導致南非疫情升溫

南非的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情近日反彈，世界衛生組織（WHO）5月4日表示，Omicron的兩款亞型病毒株BA.4及BA.5是導致當地疫情升溫的原因。



加拿大環球新聞（Gloal News）報道，世衛指南非在過去24小時新增2650宗確診個案，但當地曾於1日錄得超過6500宗新個案，而且有上升趨勢。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreysus）在每日疫情簡報會上稱，目前未知OmicronBA.4及BA.5亞種病毒株是否導致更嚴重病徵，但顯示疫情仍未結束。

譚德塞認為，雖然有亞種病毒株的威脅仍在，但全球的確診人數持續回落，每週的死亡個案處於2020年3月以來的低位。他強調病毒檢測仍然非常重要，而且基因排序就是發現南非有兩款亞種的原因。

他認為世衛仍以全球最少70%人口接種疫苗為目標，雖然疫苗供應明顯改善，惟需求受到缺乏政治承諾、營運能力、財政限制及不實消息影響，因此呼籲各國應對接種出現樽頸的情況。

譚德塞又指出，疫苗製造商在錄得破紀錄盈利的同時，供應貧富不均的情況仍未解決，形容這個情況是道德敗壞。