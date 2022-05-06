新冠肺炎｜世衛推算疫情期間1,500萬人死亡　數字背後的意義

世界衛生組織在5月5日公布，至據推算自2020年1月疫情爆發，至2021年12月31日，新冠肺炎期間全球1500萬人的死亡，與數字各國通報統計而成數字相差3倍。這個數字是如何得來，又有什麼意義？



世衛的數字是取自「超額死亡」作為基準估算，所謂超額死亡，是指各國在未發生疫情前的預計死亡人數，與疫情期間死亡人數之間相差的數字。

每個國家雖有社會醫療制度等差別，但多年人口增減的統計，已讓各地政府能準確預測每年大約死亡的人數及比例。因此在疫情爆發後出現的超額死亡，均可被視為與新冠疫情有關。

圖為3月11日，美國加州一間醫院，醫護人員正在照料在急症室躺床的病人。（Getty）

這可能是與疫情有直接關係，如染疫離逝，或間接因疫情導致的死亡：如因醫院被疫情患者佔用，或醫療機構人手不足，無法或延誤治療其他的疾病導致的死亡。後者不會成為官方統計的數字。

印度是兩者數字相差最大的，印度這兩年共有470萬人的超額死亡，約是官方公布數字的10倍，人均超額死亡為每10萬171人；人均超額死亡率最高的是秘魯，達到每10萬437人。美國官方公布有820萬人死亡，但世衛估計出至應再加多110萬，人均人均超額死亡率為每10萬140人。

數字反映的，是疫情造成的連鎖反應，及被社會忽視的問題。不論是抗疫措施還是醫療系統受壓，都會對社會造成負面影響，繼而帶來更多死亡。而計算死亡人數，不僅是學術紀錄，更是衡量一個國家處理危機情況的重要指標，防止未來疫情再臨時，出現大量死亡。

圖為5月22日，中國北京。北京正實施封城措施，阻止新冠病毒擴散。（Getty）

以香港為例，香港因感染Omicron變種新冠病毒患者的死亡率為0.75%，遠高於全球平均的0.1%，其中老年人，特別是80歲以上的患者死亡率高達10%。這突顯了香港在長者群體醫療照顧及疫苗接種上的嚴重不足。

還值得注意是，死亡僅是染疫最嚴重的結果，絕大多數染疫的人都不會死亡，但是他們需要被隔離，無法工作。同時並非所有在染疫後倖存的人都能完全康復，其中部分人會面臨著長期嚴重不一的「長新冠」健康問題。這些都不會被計算入數字中，但會對社會及經濟構成負面影響。