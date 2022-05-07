英女王登基70週年　哈里及安德魯王子將缺席御林軍校閱儀式

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）慶祝登基70週年，白金漢宮會於6月2日舉行御林軍校閱儀式，作為慶祝活動的序幕，不過哈里王子（Prince Harry）及安德魯王子（Prince Andrew）屆時不會出席。



英國廣播公司（BBC）報道，伊利沙伯二世決定只准現役王室成員及兒女出席，意味屆時只有女王、王儲查理斯（Prince Charles）夫婦、威廉王子（Prince William）一家、安妮公主（Anne, the Princess Royal）與丈夫、告羅士打公爵（Duke of Gloucester）夫婦等王室成員現身白金漢宮露台，一同出席校閱儀式。

哈里王子及夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）將會聯同兒子阿奇（Archie）及女兒莉貝特（Lilibet）返回英國，出席其他慶祝活動。同樣地，安德魯王子因為捲入性侵醜聞而放棄王室工作，因此他兩名女兒比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮亞公主（Princess Eugenie）亦不會現身白金漢宮。

現年96歲的伊利沙伯二世最近受到健康問題影響，但她仍然有意參加多個慶祝活動，不過目前未有明確時間表，報道指她希望出席葉森打吡大賽（Epsom Derby）。