烏克蘭︱衛國戰爭勝利日漸近　俄羅斯會在5月9日宣告什麼

5月9日是俄羅斯的一個重要日子——衛國戰爭勝利紀念日。外界憂慮俄羅斯會趁當天，正式向烏克蘭宣戰，但即使一如俄羅斯否認，總統普京（Vladimir Putin）又會宣告什麼東西？



早前有西方官員預測，俄羅斯總統普京會利用5月9日，向烏克蘭正式宣戰。同日克里姆林宮否認相關傳聞，聲稱僅是流言。

5月9日是俄羅斯的重要日子，前蘇聯紅軍在二戰成功抵禦德國納粹入侵，反攻柏林取得勝利。德國在5月8日正式投降，結束了二戰在歐洲的戰場。因此5月9日是包括俄羅斯，及多個東歐國家的勝利紀念日。

圖為5月5日，烏克蘭南部城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，烏軍已在這被圍困超過1個月，臨近失守邊緣。（AP）

俄羅斯至今未正式對烏克蘭宣戰，僅稱相關的入侵為「特別軍事行動」，目的是讓烏克蘭去武裝及「去納粹化」。只是戰事持續至今已超過兩個月，俄軍快速攻陷基輔的目標失敗，被迫改變戰略集中攻擊烏克蘭東部地區，南部港口城市馬里烏波爾已瀕臨被完全佔領。

但即管普京不會真的向烏克蘭宣戰，他亦不可能放棄在當天宣告些什麼。外界預測另一個最大可能，是宣告在烏克蘭的戰事取得勝利。俄羅斯只要攻陷馬里烏波爾，便可連接自克里米亞至頓巴斯地區，取得烏東地區的全面控制。

英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies），戰略、技術和軍備控制主任阿爾伯克（William Alberque）表示，普京有「兩個重大選擇」。

「一是他利用他獲得的成果宣布勝利，說：『看！我擴大了頓涅茨克和盧甘斯克的版圖，並把其與克里米亞聯繫起來，確保了克里米亞的供水，現在我可宣告它們都是俄羅斯的一部分。』」

「又或是他可以宣告戰爭動員，宣佈發動正式的戰爭。」

圖為5月6日，烏克蘭馬里烏波爾，被圍困在鋼鐵廠內的平民獲准許撤離。（AP）

讓國家正式進入戰爭狀態，可讓其更容易動員佈署。普京在3月簽署命令，徵召134,500名新兵入伍。外界憂慮這班年輕，無經驗的士兵會被送往烏克蘭戰場，儘管普京對此否認。

英國國防部長華禮仕（Ben Wallace）表示，若普京利用勝利日宣戰，他不會感到驚訝。因為克里姆林宮一直宣傳烏克蘭是由「納粹政府」所領導，俄羅斯的戰爭行為是「與現代的納粹組織」交戰。

然而即使普京未有宣戰，佔領馬里烏波爾和控制頓巴斯地區，讓普京得以宣告「勝利」並不代表戰事結束，俄烏戰爭恐怖只會繼續延續下去。戰略專家警告，俄烏戰事會演變成為消耗戰，雙方最後都會損失慘重，不會有真正的「勝利者」。