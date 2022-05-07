烏克蘭｜俄軍總參謀長傳在烏東前線被炸　國防部發片證無恙

俄軍致力在烏克蘭東部推進之際，美媒曾引述消息指，俄國防部第一副部長兼俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）4月27日秘密前往頓巴斯，30日進行視察時險被炸死，傳出他腿部受傷。不過他5月4日現身軍方影片中，看來並無明顯傷痕。



格拉西莫夫可說是總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）的左右手，他們與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）一同負責制訂在烏軍事行動。

《莫斯科時報》5月2日引述烏克蘭高官稱，格拉西莫夫事發當天抵達俄控的烏克蘭哈爾科夫州城市伊久姆（Izyum），當地是俄軍第12學校所在地。它是俄軍在烏其中一個為拿下烏東而設的行動基地。烏軍因事先知道他行蹤，4月30日傍晚發動襲擊，但格拉西莫夫避過一劫。

烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）稱確認格拉西莫夫受傷，以及大批俄高級軍官死亡。烏軍稱在是次行動中導致俄軍200人死亡，包括西蒙諾夫（Andrey Simonov）在內30名高級軍官。

俄羅斯有非軍方消息稱，格拉西莫夫在是次襲擊中腿部有炸彈碎片造成的傷口，但沒骨折。

俄羅斯獨立調查機構「衝突情報小組」 （Conflict Intelligence Team，ICIT）創辦人萊維耶夫（Ruslan Leviev）引述消息稱，確認格拉西莫夫乘Mi-8直升機（Ми-8）離開衝突區，而且是「他自行步上飛機，活着而且健康。」

格拉西莫夫情況引起外界注意，惟當地時間5月4日，紹伊古在莫斯科主持召開的視像會議時，可見拉西莫夫也出席。俄國防部4日發布的影片中，俄媒體特別給了格拉西莫夫20多秒的特寫，他看來沒有明顯的傷痕。有聲音認為，影片公開是為了表明，格拉西莫夫沒有死亦沒有受傷。

《紐約時報》4日稱，美國軍事情報被指用在協助烏軍擊殺俄羅斯將領，被殺的俄軍將領有12人，不過《莫斯科時報》5日稱，美國情報並未用襲擊格拉西莫夫及官兵。

美國防部國防部發言人柯比（John Kirby）5日回應時澄清說，美國供應戰場情報，協助烏克蘭人捍衛他們的國家，但不提供戰場上高級將領的所在位置，或就攻擊目標參與烏軍的決策。