土耳其2023大選　在野陣營「群龍無首」

土耳其總統及國會大選2023年舉行，英媒5月5日分析指，在野陣營遲遲未推出人選迎戰，倘他們想藉此扳倒總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），就應把握時間了。



土耳其傳媒Ahval指，通脹升至20年來最高水平使得這個國家經濟衰退，加上國民不滿境內的360萬名敘利亞難民，這為埃爾多安的競爭對手帶來史上最佳機運。

在野政黨共和人民黨（CHP）創辦人克勒奇達爾奧盧（Kemal Kilicdaroglu）已宣布要與日漸嚴重的貧困、通脹及不公義等問題大戰一場。

克勒奇達爾奧盧協助共和人民黨在2019年地方選舉取得意外勝利，拿下土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）及首都安卡拉（Ankara）。不過伊斯坦堡薩班哲大學（Sabanci University）政治學助理教授埃森（Berk Esen）認為，克勒奇達爾奧盧會是偉大的造王者，但不會是王。

圖為土耳其共和人民黨創辦人阿塔圖爾克。（Twitter@kilicdarogluk）

誰有機會？

民調顯示，伊斯坦堡巿長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）和安卡拉巿長亞瓦什（Mansur Yavas）有望擊敗埃爾多安。

土耳其每届大選都會選出任期5年的總統和600名土國會議員，下次大選2023年6月18日登場。民意調查機構創辦人森恰爾（Özer Sencar）指，在野陣營試圖拖延推出迎戰人選的時間，讓人擔心他們可能浪費眼前機會。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，埃爾多安因斡旋俄烏戰事而提升形象，亦加深這類疑慮。森恰爾說，如果埃爾多安決定提前大選，對備戰期短的在野陣營來說會更為不利。