烏克蘭局勢│土耳其的俄烏選擇題

土耳其長久以來跟鳥克蘭、俄羅斯都有着密切的合作關係，區域軍事合作、能源進口、糧食貿易、旅遊業方面，都是重要夥伙伴。而同時土耳其作為北約一員，似乎立場未跟西方盟友完全一致。促成俄烏兩國和解，也許是土耳其的最佳出路。



土俄在多方面都屬於競爭關係，但埃爾多安和普京在近年的敘利亞、利比亞、南高加索的軍事行動中都是合作關係。2019年，安卡拉政府向俄羅斯購買S-400導彈系統，激怒華府，也是土耳其「遠美親俄」的一個分水嶺。土耳其一直依賴俄羅斯旅客帶來的旅遊收入，俄羅斯亦是土耳其建築工程服務及農產品的重要輸出地。

至於烏克蘭，作為土耳其的一大近鄰，貿易上的相互依賴亦強。安卡拉一直積極推動加強兩國的軍工合作，烏克蘭目前有使用土耳其製無人機，在2014年俄羅斯吞併克里米亞一事上，土方亦予以嚴厲譴責。

在本輪的俄烏衝突期間，土耳其一直採取中立角色，包括在決定黑海的船艦進出入權問題上，顯得不置可否，直至俄羅斯向烏克蘭動武之後，土耳其才援引1936年的《蒙特魯公約》，禁止俄軍艦隻經由土耳其的達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）及博斯普魯斯海峽（Bosporus Straits）進出黑海。烏克蘭總統澤連斯基對土耳其答應了上述要求致謝。

隨着俄軍在烏克蘭全境攻勢加劇，土耳其在外交措辭上，稍有挑戰俄羅斯之勢。外長恰武什奧盧（Mevlüt Çavuşoğlu）直稱俄烏衝突為「戰爭」，埃爾多安周一亦指「俄方在烏克蘭領土發動攻擊是不可接受」，呼籲各方進行談判。

作為北約第二大軍事力量的土耳其，近年維持了「外交平衡」的策略，西方固然期望在今次戰事中，土耳其會與其他北約成員國站同一陣線，但安卡拉政府卻始終對俄羅斯的態度「留有一線」，並未加入西方制裁行列，亦沒如歐美般第一時間送武器及物資支援烏方戰線。在這次俄烏衝突之中，安卡拉無不貫徹遊走於西方與俄羅斯之間的策略，為自己爭取最大利益。

烏克蘭局勢： 2022年2月16日，俄羅斯海軍護衛艦「羅加喬夫號」 (Dmitry Rogachev) 駛過土耳其伊斯坦堡的博斯普魯斯海峽，前往黑海的俄羅斯艦隊。（AP）

烏克蘭局勢：3月2日，土耳其伊斯坦堡有烏克蘭支持者高舉烏克蘭國旗，抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（AP）

而在兩國和談之中，除了白羅斯的顯著的身影，土耳其亦積極發揮中間人角色。澤連斯基亦提出過，願以伊斯坦堡為談判地點。土耳其總統府發言人Ibrahim Kalin周二表示，相信俄烏代表團第二次談判不會如期進行，因莫斯科方面開出的停火要求「不切實際」，並希望普京明白到事件對俄羅斯構成的經濟損害，早日停火。

土耳其不在俄烏之間作出取捨，埃爾多安恐怕亦是因需顧及國內的經濟困境，在烏俄開戰之前，土耳其里拉近月已崩跌至歷史新低，物價飛漲、民怨四起也未及疏導。何況埃爾多安要在明年6月總統大選前，及時扭轉國內疲弱的經濟？

1月25日，人們在土耳其伊斯坦堡藍色清真寺前穿過雪地。（Getty）

通脹率飆升54.4% 創20年新高

土耳其統計局周四的數據顯示，土耳其2月消費物價指數（CPI）按年上漲54.4%，並創20年來新高。土耳其里拉在過去一年下跌了近50%，貨幣貶值助長了通脹。在二月，土耳其國內已爆發多場示威及罷工，勞力抗議薪酬過低，根本無力支付燃油、暖氣、物資等基本需要。

土耳其民調機構Metropoll二月份的一項研究顯示，72%的土耳其人對生活條件不滿意，而對執政黨的支持率已降至25%。

2月5日，一間土耳其企業的速遞員在伊斯坦堡的企業總部抗議，要求更高的工資。（Getty）

需知道，俄烏兩國皆為土耳其經濟的重要黟伴，單以旅遊業而言，2021年，俄羅斯人佔土耳其外國遊客達19%，即470萬人；烏克蘭亦不弱，是土耳其第三大遊客來源國，佔8.3%，達200萬人。

土耳其酒店經營者聯合會副主席Bulent Bulbuloglu表示，在上周四戰事爆發的第一天內，來自俄羅斯的酒店預訂量即下降70%。Bulbuloglu又指，最壞的情況可能是來自兩國的旅遊收入在2022年會下降50至60億美元。這對土耳其眾多旅遊城巿的民生影響未能忽視。

土耳其本希望遊戲業能於今年回復至疫情前水平。去年夏李，南部地中海度假城巿安塔利亞（Antalya）已見不少遊客。（Getty）

而且自稱「利率敵人」的埃爾多埃堅持不加息的情況下，如今加上俄烏衝突導致能源價格暴漲，土耳其要抑制通脹恐怕難上加難。

土耳其的糧食及金屬資源進口，都依賴烏、俄從黑海海路進口，戰事打亂物流運輸，但使土耳其面臨運輸價格以倍數增長的問題。再者，土耳其的石油、天然氣和煤炭都依賴俄羅斯，土耳其國內三成的天然氣供應來自俄羅斯，而自踏入2022年以來，該國天然氣價格漲幅已達25%。加上油價上升的壓力，經濟學者估計，布油每桶價格每升10美元，土耳其的能源進口額就會增加45至60億美元。

不難理解，埃爾多安這周再重申，土耳其跟烏克蘭與俄羅斯的連繫都不能放棄。對於土耳其而言，俄烏的軍事衝突升級並不符合國家利益，最好的結局是促成談判，盡早調停烏克蘭與俄羅斯這場戰爭。