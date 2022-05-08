全球兒童急性肝炎個案急增　專家研究是否與狗隻有關

全球各地持續出現兒童感染不明肝炎個案，目前仍未知道產生原因。英國衛生部門指出，當地有不少患者曾與狗隻接觸，因此正分析兩者是否有關連。



天空新聞5月7日報道，根據英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）的數據顯示，當地至今共有163宗不明肝炎個案，當局向患者家屬發問卷，在92宗現有數據中，64宗個案都提及患者曾與狗隻接觸。

當局稱正研究這個發現的重要性，但同時承認，英國民眾飼養狗隻的情況非常普遍，因此不排除有關發現或屬巧合。

UKHSA指出，大部分患者身上都找到腺病毒（adenovirus），估計這或是導致個案上升原因，惟腺病毒以往極少令健康兒童患上肝炎，所以專家正找出成因。其中一個假設是他們曾經感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），或是腺病毒基因改變。

另一個假設是與疫情封城及社交距離措施有關，專家認為兒童在這段時間期間沒有患上常見傳染病。

當局向家長重申，兒童感染肝炎的風險仍是非常低，但呼籲他們留意兒童是否出現黃疸（jaundice）等感染病徵。英國國民保健署（NHS）則呼籲，大家只要保持良好衛生，包括經常洗手，就可以有助防止感染肝炎。